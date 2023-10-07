英9月樓價挫4.7％ 14載最甘

利率高企加上供應增加，或令英國樓價一直跌至明年。根據英國最大按揭公司Halifax的報告，9月樓價指數按年跌4.7%，創2009年以來最大跌幅。最新英國平均住宅樓價為27.86萬英鎊（約266.27萬港元）。

該指數按月跌0.4%，雖然較8月的跌1.8%收窄，但同樣是連跌6個月。Halifax董事Kim Kinnaird指，按揭成本為拖累樓價下跌的主要因素，利率和按揭息率高企，影響買家的負擔能力，令放盤業主開始不得不面對現實而減價，以配合真實市況。

專家估跌到明年 上月英倫銀行維持利率不變，終止利息連升14個月，令市場憧憬借貸成本見頂並下一步會回落。惟Kinnaird認為，基準利率將在高位維持一段長時間，直至通脹返回央行2%的目標，這將遏制買家需求，令樓價向下趨勢延續至明年。

當地地產中介表示，疫情期間英國人大舉入市買樓，令期內住宅開工建造增加，現時住宅供應量較2021年為多，好處是買家有更多選擇，在議價時可向業主反饋更低價格。

另外，日前股價大跌30%的英國銀行Metro Bank，昨日股價回升約兩成，主因是日前該銀行披露其資本水平降至監管機構要求的邊緣，需要向股東融資來增加資本緩衝。市場估計該銀行涉及3.5億英鎊（約33.44億港元）債務重組。