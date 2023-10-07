澳洲樓市受制3大潛在風險

澳洲央行發表半年一次的金融穩定報告，指出按揭貸款拖欠情況從低位上升。雖然拖欠人數仍不多，但正在增加，顯示借款人處於財務壓力的初期。該行並指出3個會影響澳洲樓市的潛在風險，分別為中國樓市壓力、全球財務大幅收緊，以及已發展經濟體失業率大幅上升。

該行解釋，上述風險一旦成真，將令借貸成本上升，以及限制了借款人取得融資的渠道，令金融機構、企業和家庭的資產負債表惡化。而全球經濟增長放緩，也會從貿易渠道打擊澳洲經濟。

南韓外儲連縮兩月 報告指，一旦按揭借款人出現財務問題，目前70%借款人可靠儲蓄抵禦6個月或以上的財務問題，即餘下30%會在6個月內耗盡存款緩衝，令拖欠按揭風險上升。後者雖然聽來嚇人，但澳洲央行指，以浮動利率借按揭的人中，只有1.5%有耗盡儲蓄風險。該行並稱，如果經濟狀況惡化超預期，澳洲的銀行有能力提高準備金並吸收貸款損失。

另邊廂，南韓央行公布，截至9月底止，外匯儲備額按月減41.8億美元至4,141.2億美元，連跌兩個月。主因美元強勢令以其他外匯計價的資產換算成美元後的金額減少，加上相關部門為應對市場波動而採取維穩措施等導致外匯儲備縮水。在外儲資產中，有價證券按月減少64.4億美元；國際貨幣基金組織（IMF）特別提款權（SDR）減2.5億美元；存款準備金則按月增25.6億美元；黃金儲備與上月持平，為47.9億美元。

另方面，印度央行昨日議息後，維持指標利率於6.5厘不變，為連續第4次暫停加息。央行行長達斯表示，維持退出寬鬆的政策立場，以確保通脹逐步與委員會目標保持一致，同時繼續支持經濟增長；又考慮未來在公開市場操作中標售債券。