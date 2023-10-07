美非農增職位超預期 道指低開252

美國9月勞動市場概況

美國就業市場數據異常強勁，9月非農就業職位大增33.6萬個，遠勝市場預期的增17萬個。雖然9月失業率微升0.1個百分點至3.8%，但涵蓋就業不足數據在內、反映更廣泛就業情況的「U6失業率」卻按月下跌0.1個百分點，回落至7%。

美匯漲 10年期債息闖4.88厘 數據公布後，美匯指數漲至106.95，10年期美國國債孳息率升至4.88厘，再創16年高；30年期美債息亦衝上5.04厘。

其他數據方面，9月美國人均時薪按月增長0.2%，按年增長4.2%，略低於預期；勞動力參與率維持在62.8%。值得注意的是，「黑人/非裔美國人」是唯一錄得失業率上升的群體，按月增長0.4個百分點至5.7%。亞裔及拉丁裔失業率均按月減少0.3個百分點，白人失業率則維持在3.4%不變。

美股周五早段受壓，道指曾跌252點，報32,867點；標指跌38點，報4,219點；以科技股為主的納指曾跌120點，報13,099點。

安聯首席經濟顧問埃利安表示，美國經濟下滑的風險有所上升，實現「軟着陸」更加困難，主要原因包括利率高企推升借貸成本，繼續侵蝕企業、銀行及消費者；以及通脹有回升的風險。摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic亦估計，假如經濟出現衰退，則標指可能有20%的潛在跌幅，就連此前作為美股上漲中堅力量的大型科技股也難於幸免。

埃利安又補充指，可能會導致通脹反彈的一大因素在於油價。他又表示︰「在需求強勁、石油輸出國組織及盟國（OPEC+）繼續減產，以及庫存嚴重枯竭的情況下，石油價格居高不下，這是火上加油。這有可能導致更廣泛的商品和服務出現更高的通脹。」

埃克森傳4680億洽購Pioneer 紐約期油價格周五上漲，一度高見每桶83.12美元。市場消息指，石化能源巨頭埃克森美孚，正在洽談收購頁岩油生產商Pioneer Natural Resources，交易估值可能高達600億美元（約4,680億港元），相關消息或於數日內公布。若然成事，將是埃克森美孚自1999年收購Mobile Corp以來最大規模的收購，也是全球今年來最大型的併購交易。

在收購Pioneer後，埃克森美孚將成為德州及新墨西哥州兩大油田的最大擁有者，日產量可達120萬桶，超過不少油組成員國。與此同時，該公司的潛在庫存可以增加數十年的開採量。埃克森美孚股價早段曾跌3.22%，Pioneer股價升9.32%。