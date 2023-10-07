財相出口術 Yen照貶

日央行或調整YCC 容許債息續揚 日圓近日走勢持續疲弱，兌每美元於149附近徘徊，每百日圓兌港元於周五曾低見5.256。雖然日本政府及央行均未有直接出手托匯價，但繼續靠「出口術」試圖阻止日圓貶值。日本財務大臣鈴本俊一表示，如果日圓繼續單向貶值，可能會視為走勢波動「過度」，政府隨時都準備在外匯市場採取行動。有前日本央行官員亦分析指，央行可能會在下次會議上微調「孳息率曲線控制（YCC）」政策，容許債息進一步上揚。

鈴本俊一拒絕就政府具體干預匯市的時機發表評論。此前市場普遍認為，當日圓兌每美元正式失守150或155大關後，財務省很可能會再次入市托匯。他又指，判斷日圓波動是否「過度」時將考慮多種因素，但未有提供更詳細的具體資料。由於日本政府及央行官員過去已曾多次「出口術」，故日圓未見有明顯反應，周五的表現依然疲弱。

40年期債息創10年高 值得留意的是，日本40年期國債孳息率亦已升至兩厘，創2013年以來最高水平。作為日本國債最大買家的日本央行，目前已幾乎掃清市場上的國債，故分析普遍認為日本央行有很大機會調整其YCC政策，容許債息升至更高水平，以貼合市場實況。

日本央行前貨幣政策委員、目前擔任瑞穗研究技術公司執行經濟學家的門間一夫表示︰「日本的長期國債孳率（10年期）已經升至0.8厘。雖然還沒有達到一厘的政策目標上限，但如果未來有更多的上行壓力，當前的孳息率上限是否合理將是一個值得討論的話題。」

門間一夫續稱，負利率和YCC政策不會在10月份結束，因通脹目標尚未實現，但「根據長期孳息率調整政策存在一定程度的自由」，故可能會提高10年期債息的波動區間目標。他又指，央行亦可能會修改其前瞻指引的措詞，刪除「在必要時毫不猶豫地採取額外寬鬆措施」的承諾。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，日圓正處於非常便宜的水平，未來6到12個月繼續看好該貨幣的表現。他亦同意YCC有需要再調整，但認為調整政策與經濟無大關係，反而更多是在實際操作層面的考慮，因為當前為債息設上限的舉動，意味央行要不斷接貨買入國債，變相令保險公司等金融機構無債可買，故YCC政策的調整有「技術上的需要」。

判斷何時加息猶豫不決 不過，他認為日本央行在考慮加息方面「比較小心」，需要更多薪酬上升的確實證據，可能要待明年「春鬥」（春季薪酬談判）後才能確認薪酬漲勢並非偶然。不過，屆時歐美經濟可能會進一步放緩，日本的出口可能會受到拖累，故該時間點亦未必是加息好時機，因此日本央行在判斷何時加息一事上可能會繼續猶豫不決。

他又指出，即使日本最終加息，亦未必會對日股產生負面影響，一來此前日圓暴跌也不見日股大漲，二來多數企業也不會相信日圓會持續在低位，故早已為此做了準備。從基本因素來看，他指日股有兩大支撐點，一是經濟良好表現容許企業有更大的議價能力；其二則是日本企業管治有很大的改善，更願意善用手頭多餘的資金，比如股票回購及派息。日經指數周五跌80點或0.26%，收報30,994點。

許長泰看好日圓未來6至12個月表現。 日圓匯價反覆走弱