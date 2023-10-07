港零售商今季租舖趨審慎

內地客齋打卡消費減 「雙節」效應不復見 內地十一長假昨日結束，本港零售業界原先對這個久違的長假寄予厚望，惟仲量聯行近日與逾10家零售商傾談後，發現他們普遍反映今次長假「旺丁不旺財」，主因內地旅客已經改變了旅遊模式，以「打卡」為主，消費次之。隨着零售市道復甦步伐不似預期，該行認為，第四季零售商的租舖態度將轉趨審慎。

仲量聯行香港商舖部主管兼澳門總經理唐偉樂稱，他們早前接觸包括珠寶金行、國際高檔品牌、餐飲、玩具店、精品店及化妝品店等消費品牌零售商。這些零售商雖然一致表示，十一假期令人流顯著上升20至30%，惟生意額卻與平日及周末相差無幾，可見中秋及十一的「雙節」效應已經不復見。

倡辦大型活動吸優質客 4大購物旺區表現方面，以尖沙咀表現最優勝，營業額較平日增加，惟總體而言仍是「旺丁不旺財」，所以不少零售商對下個消費旺季，亦即農曆新年業務不敢抱太大期望，且料第四季零售商將放慢租舖步伐，連累商舖租金欠上升動力。

唐認為，商場業主要改變以租金為先的租賃策略，避免因租金過高流失零售商，又指港府推廣夜經濟對普遍零售商及整體經濟亦未見有太大幫助，反而把商場及購物街的人流轉移至夜市，建議政府借鑑鄰近城市舉辦大型國際活動，吸引高消費力及優質的旅客帶動零售業及經濟。

之不過，日資大行野村發表的《亞洲月度經濟報告》則提及，本港由消費推動的經濟復甦仍然處於軌道之上，惟基於樓價近期下跌，所以輕微下調香港今、明兩年通脹預測，由原先的1.9%及1.8%，降至1.8%及1.7%。

野村稱，本港未來幾個月個人消費開支仍具韌力，但利率高企之下，私人投資逆風持續，又預期聯儲局於明年3月前不會減息，意味本港利率仍然高企，市場正密切注視港府會否為樓市「減辣」。

綜觀一眾大行雖然下調領展目標價，惟價格仍然較其現價為高。其中，美資大行摩根士丹利將領展目標價由58元削至44元，下調幅度為24%，維持「增持」評級。大摩解釋，下調幅度是假設以美國10年期國債孳息率4%計，同時降領展2024至2026財年每基金單位分派預測2至4%，以反映更高的利息支出。

另一大行高盛則將領展目標價由64元降至57.3元，惟同樣維持「買入」評級。該行指，目前領展股息率約7厘，平均借貸成本約4厘，料領展今個財年香港零售組合續租租金有中至高單位數升幅，現價已反映利率再升的情況。

領展股價年內表現