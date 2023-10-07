綠債發行額200億 最多派9手

港府昨日公布第二批綠色零售債券的認購及配發結果，債券最終發行額為200億元，高於150億元的目標發行額，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲派9手。

政府一共收到32.1萬份有效申請，申請的債券本金總額達300.03億元。當中，約18.4萬認購8手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。餘下約13.69萬份申請、即認購8手以上者，均將先獲發8手債券，並進行抽籤，其中4,187份申請將獲配發多一手債券。

工銀亞洲定存息達4.9厘 綠色零售債券將於下周二發行，於下周三在香港聯交所上市。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

坊間仍有不少銀行的定存產品利息回報比綠債更理想，但設有較高的入場門檻。富邦銀行予新資金開立的3個月、6個月及12個月的港元定存利率皆為4.8厘，條件是起存額50萬元以上及需透過手機應用程式申請。工銀亞洲亦推出3個月港元定存年利率4.9厘優惠，推廣期至月底，條件是存款額10萬至80萬元，且全新客戶以新資金到分行開立。

一個月港元拆息微升 港元拆息個別發展，隔夜拆息報4.82929厘，按日升近13點子，連升兩日；兩個月期拆息報5.01875厘，按日跌3.88點子。其餘期限拆息變動輕微，當中一個月拆息升不足一點子，報4.9381厘。