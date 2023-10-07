港私人財管報告：客戶星洲開戶分散風險

私人財富管理公會（PWMA）與會計師行畢馬威中國發表第8份《香港私人財富管理》年度報告指出，外部環境充滿挑戰，已對香港私人銀行和私人財富管理行業前景構成影響。

地緣政治影響投資情緒 有15%會員機構預期未來5年行業資產管理規模的年增長低於5%，較去年作此預測的比率高出7個百分點；而預期增長率將多於20%的會員機構更「清零」，反映業界認為未來幾年前景充滿陰霾。

該報告主要根據該會會員機構及其客戶的調查編製，相關的調查和訪談均於今年6至8月期間進行。報告指出，宏觀經濟和地緣政治環境將繼續左右香港私人財富管理行業，特別是中美關係僵持不下，可能會在更長的一段時間內主導局勢發展，影響投資情緒，令「地緣政治緊張局勢」躍升為業界關注第二大議題，按年升9位。受訪者指出，美國最近通過的行政命令進一步限制對中國高科技領域的投資，顯示中美緊張局勢不太可能在短期內得到緩解。

值得留意的是，在兩個或以上地區開設帳戶以分散風險和實現多元化投資成為行業主要趨勢，近70%會員機構表示客戶在新加坡開設新帳戶及持有資產的需求有所增加。另外，將新加坡作為記帳中心的會員機構的客戶比例按年升9個百分點至73%；在美國擁有帳戶的客戶比例則按年增加6個百分點至17%。

港開戶便利仍有優勢 不過，業界認為有關的影響不會太顯著。許多受訪者指出，關鍵之處在於與客戶的業務關係和資產仍然是在香港進行管理，開設帳戶只是將香港、新加坡和其他地點作為多重記帳中心，以實行風險分散策略。

報告重申香港作為領先私人財富管理中心的眾多優勢，例如開戶便利性、投資選項和投資者保護，建議香港需以更積極主動的宣傳來增強競爭力。