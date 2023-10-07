金融峰會下月再辦 料300嘉賓來港

金管局在下月初再次舉辦國際金融領袖投資峰會，當局預計屆時有多達300名來自全球頂尖金融機構的負責人出席，當中包括超過90位集團董事長或行政總裁。

該局總裁余偉文表示，本屆峰會包括11月7日的主峰會和次日由金管局、證監會與金融學院聯合主辦的研討會。峰會主題為「駕馭複雜的環境」，業界領袖將探討對金融業影響深遠的趨勢和變化，以及中國經濟、科技和可持續發展3大主題相關的機遇和挑戰。今年亦邀請內地金融監管機構負責人分享對內地經濟及政策的看法。

去年臨時缺席的幾位嘉賓，包括花旗行政總裁范潔恩、黑石總裁格拉伊（Jonathan Gray）、東方匯理行政總裁Valerie Baudson以及巴克萊集團行政總裁C.S. Venkatakrishnan在今年名單內。資本集團去年缺席的高層，今年由候任主席兼行政總裁Mike Gitlin出席。

除峰會外，金管局將於今年餘下時間聯合籌辦10月30日開始的香港金融科技周，以及於11月27至28日舉行的金管局—國際清算銀行（BIS）高級別會議。

另余偉文出席論壇時指出，近年金融業信貸風險逐步浮現，特別是受到內房影響，惟金管局已向銀行業界發出清晰指引，目前香港銀行平均流動性覆蓋率和資本充足率仍高於國際監管標準，因此相關風險極低。雖然銀行特定分類貸款比率微升，但在可控範圍，強調風險可控。

外儲跌至4157億美元 另一方面，金管局昨日公布，截至今年9月底官方外匯儲備資產為4,157億美元，按月跌約0.65%，相等於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約40%，另9月底並無未交收外匯合約。