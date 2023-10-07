歐冠昇：港IPO仍勝區內市場

據會計師行統計，首3季香港以首次公開招股（IPO）集資額247億元，在全球新股集資排名第8，落後於非傳統金融市場印度及印尼，分別位列第6及第7位。有會計師指，第四季向來是傳統新股旺季，香港與全球對標仍屬理想選擇，有信心全年排名能「爬頭」，升至第5位。

歐冠昇指出，香港作為開放經濟體，必然會受利率上升、內地房地產問題等外圍因素影響，惟本港已建立資產管理和私募資本的生態系統，亦留意到有大量亞洲家族辦公室落戶香港，可見投資者對本港仍有信心。

天圖首掛潛水24% 他提到，市場流動性對港股未來十分重要，現時有約15%交易來自內地投資者，推動人民幣交易港股將有助刺激內地投資者的港股參與度，惟人民幣股份納入港股通涉及市場基建改善，仍要一段時間方能推動，但強調在努力中。另外，市場為多元配置資產及管理風險，對人民幣計價產品需求增加，港交所正致力擴大人民幣產品生態圈。

不過，仍有不少公司排隊來港上市。上月已通過聯交所上市聆訊的內地自動駕駛技術公司知行汽車，因文件失效而再度遞交上市申請，有傳其計劃集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。