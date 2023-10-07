港股跌5周 謀吸資解愁

成交連續兩日不足500億 小組快提交報告 港股昨日連續第二日大市成交額不到500億元，加上本周踏入10月共4個交易日，恒生指數累挫323點，連跌5周累插896點或4.87%，低迷境況堪憂。港府昨預告，於8月底成立的「促進股票市場流動性專責小組」將很快提交報告，全面檢視市場的流動性。

財金官員解釋，香港一直增加上市平台競爭力，該工作小組將檢視上市制度、市場結構和交易機制，還會探討如何擴大資金流動，吸引更多優質發行人來香港上市，推動產品創新和多樣性，增強價格發現和交易效率；另正敲定新資本投資者入境計劃細節，預期將引入龐大資金。

港府近期四出招商引資。財經事務及庫務局副局長陳浩濂日前到訪瑞士蘇黎世，分別會見瑞士銀行家協會行政總裁Roman Studer及兩家瑞士銀行的行政總裁，各方都認為現應加強兩地交流和合作，尤其是家族辦公室方面，可鼓勵家族辦公室在對方市場設立地區支部，以把握不同地區的投資機會。

滙豐料醫療保健盈利增20% 回看大市表現，市場憧憬北水下周一回歸，恒指昨日高開156點，報17,370點，為全日低位，最多曾升389點；收市升272點或1.58%，報17,485點，10天線得而復失，主板全日成交僅479億元。國企指數6,000點大關得而復失，收報5,974點，升86點或1.47%；科技指數收報3,816點，升58點或1.55%。大市全日沽空金額77.6億元，沽空比率約為16.18%，按日跌1.24個百分點。

滙豐環球研究坦言，市場比預期更具挑戰性，但認為現時是審視企業於未來12個月盈利的機會，預期各行業明年增長更多元化，反映市場表現更健康，料明年中國離岸市場盈利增長為11.6%，較今年9.2%為高，惟仍低於亞洲的預測平均水平21%。

該行預料，醫療保健和非必需消費品行業未來一年的盈利增幅將會超過20%，而能源產業將停滯不前。基於內地房地產市場低迷，將拖累金融及建築材料板塊的利潤。該行同時列出15隻薦買股份。

專家倡吸納亞洲區高息股 摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，雖然傳統上第四季會出現反彈，但港股現時受內地及外圍因素夾擊，預期股市表現會偏向膠着，第四季亦難現突破，惟強調不代表海外投資者對其無興趣，特別是中東等新興市場。只要內地經濟有好轉迹象，這些投資者將來港投資。

他又建議，投資者可投資美國及中國市場為主，惟當中加入日本、南韓及東南亞的投資成分，當中看好亞洲區內的高息股，建議趁這些高息股回報勝銀行定存吸納，在環球息率回落時相對獲得較高回報。

財金官員指，工作小組將提交報告，全面檢視股票市場的流動性。 恒指近期疲軟 部分獲滙豐環球薦買之港股