經濟積弱再臨崖 港股熊市有排捱

3年新冠疫情，香港的防疫政策跟緊內地「清零」防疫下，在去年國際重啟一役未能捕捉先機，經濟復甦落後競爭對手，已是不爭的事實。萬料不到今年初通關以來，兩地經濟復甦不似預期，港府對於如何刺激核心產業，毫無章法；表現向來走先經濟景氣的港股一蹶不振，典型的熊市，行人止步，在在反映香港經濟前景黯淡，乃繼社會運動、新冠疫情後，再次面臨墮崖之險！港府施政再不改「離地」作風，只怕市道難逃「陰乾」的命運，接下來可能是股樓災難、公共財政危機和加稅等來臨，港人噩夢難完。

如果股市仍是經濟好淡的晴雨表，以恒生指數由今年高位累挫近兩成半，昨日大市成交額萎縮至僅470億元看，大有2008年金融風暴期間的大淡市影子，正說明香港經濟狀況有多不行。雖則說，本周內地仍處十一長假，缺了「北水」參與影響了港股交投，但這也說明港股過於依賴單一資金的參與，國際資金的參與度明顯不足，這對於自詡為匯聚環球資金的國際金融中心而言，誠然是一個警號。

香港要搞產業轉型，要增加長遠土地供應，以解決結構性問題，惟疫後經濟元氣大傷，必須設法鞏固原有優勢，讓景氣恢復，打好基礎，始有能力推動轉型。偏偏港府的施政離地，任由過時的「辣招」政策如緊箍咒綁死樓市，樓市跌勢進而打擊內部需求和百業景氣，變相搬石砸腳，更便宜的住宅，在收入不穩下，用家都寧願轉買為租，發展商為保財政穩健，放慢投資。金融方面，招攬歐美以外的國際資金與人才未見成效，股市長期「缺水」，股市成為不斷坑人錢財的「泥沼」，誰敢參與？港股估值低迷，難招企業與人才，要搞活資產市場，談何容易，尤其持續高息的環境，本就對資金面起了分流效應。搞創科遠水不能救近火，更何況缺資金、缺人才等配套競爭。總而言之，新的不成型、舊的在褪色，要說好香港經濟，可以從何談起？

疫情期間市面告急，港府大開庫房派錢，保就業，派消費券。可如今經濟已走出疫情，但土地及金融相關收入均與預期有好大的出入。觀乎最新政府公布的賣地計劃，再看港股近期的交投，相信本財年內這兩瓣收入都難有大起色。再不設法為庫房「開源」，一味「口響響」靠付高息發債應付財政赤字，如飲鴆止渴，一旦發展策略有何差池，例如執意啟動「明日大嶼」發展計劃而落得超支爛尾收場，足以將香港推向萬劫不復的境地。

要保持一地的經濟競爭力，確保經濟循環不息，可持續發展，是政府的首要任務，否則居民收入不增反跌，政府財政日益惡化，所謂人窮志短，百事難成，還能發甚麼美夢？如何腳踏實地，梳理各個經濟環節，有力穩定資產價格與市場信心，已成為當務之急。搞夜經濟、惡劣天氣金融市場交易等安排，皆對經濟產值貢獻甚微，是不着邊際，偏離中心的舉措，市民難收貨。港府得盡快設法穩住核心產業景氣，保住香港人的飯碗，才是實實際際的救市！