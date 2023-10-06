宏觀剖析：亞洲尋寶 覓長期回報亮點

踏入第四季，不僅需要為餘下3個月布局，也應藉此機會開始為未來一年乃至更遠的將來進行再平衡。隨着結構性因素在中長期變得更加重要，建議將部分關注重點從周期性轉向結構性增長受惠者，進而與中國的長期增長方向保持一致。

中國對亞洲地區的外商直接投資（FDI）大幅上升，幾乎已與美國並駕齊驅，並且是10年前水平的4倍。亞洲供應鏈企業在此浪潮中佔有優勢地位，包括圖像處理器（GPU）供應鏈、人工智能（AI）相關伺服器和網絡硬件等。

關注華具增長潛力產業 日本重新受到關注。8月份日本股市的表現優於全球和美國股市，以日圓計，日本東證指數（TOPIX）在9月初升至泡沫經濟破滅以來的新高。

中國方面，8月下旬推出的兩項房地產政策尤其重要且影響較大。一方面，「認房不認貸」政策中對首套房的認定標準放寬，並在全國範圍內降低了房貸首付款比例，這些舉措在以往周期中都發揮提振住房銷售和價格的作用。

另一方面，從9月25日起存量首套房貸利率也將下調，從而縮小了增量和存量房貸利率之間的差距，有望緩解提前還貸壓力。

儘管未來幾年內地經濟增長結構性放緩幾乎已成定局，惟認為像日本一樣陷入長期停滯的可能性很低。實際上，仍然預期內地在當前10年對全球經濟增長的貢獻將達到約三分之一。政策制訂者還計劃到2035年實現國內生產總值（GDP）增長一倍，這意味從2023到2035年的GDP複合年均增長率為4.6%，現時認為這個目標艱巨，但仍有機會實現。

今年以來，內地電動汽車和能源等主題跑贏MSCI中國基準指數的幅度達中雙位數。但考慮到增長放緩的前景，以及地緣政治局勢持續緊張，投資者仍需要配置一定的防禦型股份。就此而言，目前傾向看好內地營收佔比較高、現金生成能力較強、資本管理積極，且多年來股息收益率較高的公司。

科技公司盈利看高一線 產品周期和數據中心資本支出加速，是亞洲科技股近期面臨的兩大利好催化劑。展望未來，亞洲科技行業需求將在2024年改善，其中記憶體廠商、設備供應商和供應鏈公司將是主要受惠者。

故此，建議更密切關注風險回報將改善的亞洲科技公司。繼8月份調整後，亞洲科技行業的盈利增長表現強勁，且近期還有進一步的利好催化劑。亞洲（日本除外）資訊科技（IT）2024年的遠期本益比（市盈率）僅為16倍，遠低於全球科技股的26 倍，預計2024年該類股份盈利增速可達到50%以上，隨着需求擴大，未來6至12個月多個領域將帶來投資機會。

AI供應鏈企業短線秤先 短期內，看好亞洲科技股是基於兩個重要的利好催化劑：產品周期和數據中心資本支出加速，兩者均利好AI供應鏈。許多消費者都願意在年底節日期間大筆花錢，包括升級換代大件商品，故近期消費者和企業的產品周期應會利好亞洲供應鏈。此外，對過去20年進行的分析表明，市場往往會在新產品上市前後為科技供應鏈企業帶來回報，尤其是產品上市前3個月和後3個月。

鑑於強勁的短期增長前景，AI基礎設施企業的風險回報將得到改善。這與分散式帳本賦能者、5G相關企業以及數碼訂閱類公司等形成鮮明對比，這些公司在短期內進一步跑贏大市的機會有限。

亞洲工業產出正步出低谷，並進入溫和復甦階段。儘管亞洲製造業自2022年第四季以來大幅下滑，但隨着生產物價指數（PPI）回穩、全球訂單逐步回升，庫存壓力最嚴重的時期可能已經過去。預期製造業在2024年有望呈現崎嶇不平的復甦之路，汽車和電池供應鏈將率先回暖。科技相關行業應該也會改善，因供需關係有望好轉。

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