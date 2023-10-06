商廈買賣9月24刁 年內新低

商廈空置率高企，買賣及租賃交投同樣低迷。有報告指，9月本港寫字樓買賣宗數僅約24宗，為今年單月新低，租務宗數則約350宗，亦為今年單月第二低，兩項數字按月分別減少約35.1%與約19.4%。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，上月商廈買賣宗數較8月約37宗大減約13宗，上次低位要追溯至去年12月，至於涉及買賣金額約16.52億元。而上月租務宗數按月減少約84宗，涉及金額約4,024萬元。

潘又指，商廈空置率高企，據該行統計，8月香港區整體指標商廈空置率約11.94%，按月下跌約0.05個百分點。中環甲廈空置率約11.17%，按月增約0.18個百分點，而金鐘甲廈最新空置率輕微回落至約9.63%，灣仔甲廈空置率亦高企約13.45%。

他預期，受全球經濟疲弱影響，加上辦公形式轉變，本港寫字樓市場需求亦起變化，影響本港商廈需求，直接影響租售表現，預料第4季表現難以樂觀，市場會出現更多創新低價的成交。

紅磡街舖年半升值26% 另外，紅磡殯儀段街舖罕現短線獲利個案。寶其利街145至163號寶利唐樓地下6號舖，建築面積約800方呎，以約1,280萬元登記易手，原業主於2022年中以約1,010萬元購入，不足一年半升值約270萬元，漲幅約26.7%，租金回報率約3.3厘。