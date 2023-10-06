地產界紛促全面撤辣救樓市

樓價一直下挫，政府公布新一份施政報告前夕，有團體召集多名地產界人士，就現行的樓市辣招發表意見，敦促政府盡快全面撤辣。

107動力召集人何民傑指出，當年設置辣招稅時樓市處於上升周期，但現時面對加息環境，地價下滑，市場面臨重大壓力，樓市辣招弊多於利，應盡早撤銷，並已向政府反映意見。

地產代理紛贊成全面撤銷辣招。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指出，該行亦向政府提交建議書，倡徹底取消各項辣稅，辣招增加市民換樓及收租客置業成本，引致租盤短缺令租金上升。

他又認為，部分未過辣招期卻有套現需要的業主，沽貨要繳重稅，令情況雪上加霜。若辣招不撤，樓價勢繼續下行，今季或再跌約3%，勢連跌兩年進入下行周期。

中原集團指出，政府已表明目前市況與當年推出辣招時不同，現時最大阻力為買家印花稅，政府一方面吸納海外人才，一方面卻徵收辣稅，做法矛盾。

學者憂樓價跌損經濟 學者亦同意取消所有辣稅，嶺南大學兼任教授何濼生稱，擔心辣招不撤，經濟下行，樓價續跌，對經濟活動構成重大影響。

亦有業界人士建議可逐步放寬。香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮表示，辣招至今實施13年，但市況已有變化，產生很多問題。他建議循序漸進地撤辣，如將新住宅從價印花稅的15%稅率減一半，較簡單方法是讓購置第二個單位的市民豁免辣稅。

祥益地產總裁汪敦敬認為，樓市並非將要泡沫爆破，而是資金欠缺流動，其中兩項辣稅有需要大幅調整，包括限制境外專才買樓的買家印花稅，以及應放寬購買第二個單位收租的稅款。