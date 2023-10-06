二手樓見紅 季飆逾三成

涉388宗蒸發5.5億 屯門將軍澳最慘烈 香港樓市繼續沉淪，整體成交量雖持續減少，但以低於購入價出貨的二手轉讓卻不跌反升。綜合市場資料，今年第三季已出現至少388宗該類帳面貶值成交，按季增逾33%，期內屯門及將軍澳情況最為慘烈。踏入10月，多個藍籌屋苑連錄損手之餘，有黃大仙單幢項目單位約4年間大幅帳蝕150萬元。

根據本報統計，今年第二季市場出現至少290宗帳面貶值成交，上季再增至少98宗，期內樓價蒸發金額共逾5.5億元。若單計9月則有至少129宗。而第三季跌價成交中，以2019年入市的成交佔約28%最多，其次是於2018年購入單位個案，佔約26%，而持貨約3年沽出，即於2020年入貨也佔約24%。

上季跌價幅度較大成交，不少為銀主出貨個案，包括西營盤瑧蓺開放式同類物業，透過拍賣以490萬元售出，單位約5年帳面貶值約52%。大潭紅山半島洋房業主盤傳售約6,000萬元，較約6年前購入價低約46%。

康怡花園傳鬆綁損手 分區方面，期內仍以細價樓集中地屯門有最多損手個案，涉至少49宗，而將軍澳亦有至少39宗，並以日出康城二手屋苑為主，單是LP6已佔約12宗。九龍區以深水埗及長沙灣共出現至少24宗較顯著，啟德二手屋苑則有至少14宗。

事實上，後市去向未明，10月繼荔枝角美孚新邨及鴨脷洲海怡半島錄蝕讓後，市場消息透露，鰂魚涌康怡花園P座中層三房戶，實用面積約616方呎，成交價965萬元，呎價約15,666元，約3年帳面貶值約35萬元。

黃大仙單幢盤輸25% 單幢樓跌勢更嚴重，市區私樓呎價「8字頭」有交易。富誠地產冼俊彥表示，黃大仙單幢樓長春大廈低層E室，實用面積約512方呎，去年4月以690萬元放售，由於市況波動，最近減至478萬元，終售450萬元，累減240萬元，成交呎價約8,789元，原業主於2019年4月以600萬元購入，期內跌價約25%。

中原陳家鴻透露，北角半山峰景大廈低層G室，最近以1,880萬元沽出，呎價約16,165元，較兩年前同類型單位售價低約26%。原業主持貨約4年，帳蝕120萬元。

二手樓價尋底，該行林龍南稱，北角嘉信大廈B座中層2室兩房戶，成交價568萬元，呎價約12,880元，重返2014年水平，單位近9年帳面僅升值5萬元。美聯江文達表示，沙田好運中心柏林閣低層三房戶，今年初放盤累減170萬元，獲區內家庭客以610萬元承接，呎價約12,079元，較去年高位低價約190萬元。

康怡花園 上季部分地區住宅貶值宗數