貨尾盤「速」銷 年內3千刁

睿峰乘勢再出擊 Cabanna佔344伙最多 大型全新盤按兵不動，發展商積極銷售貨尾。據本報統計，截至昨日一手市場今年暫共錄約8,350宗成交，當中約62%屬年內推出的全新盤，其餘約3,180宗則來自去年或之前推出的餘貨盤。

同系旺角利奧坊‧壹隅及紅磡必嘉坊‧迎匯，年內分別售約217伙及約195伙，涉額14.6億元及11.3億元，銷量位列餘貨盤中第3及第4位。

尚豪庭呎價逾兩萬破頂 鼎珮集團的長沙灣睿峰今年累沽約100伙，躋身貨尾盤銷售榜首10名內，並套現約12億元。該盤昨向傳媒開放全新現樓示範單位，為西翼25樓C室，實用面積319方呎，一房間隔，以現代時尚風格打造。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，除同上述單位計，共有3伙將連同家具出售，每伙的家具價值約12.88萬元。

親海駅將取消三房免壓測 建灝地產旗下提供882伙的啟德天寰，全盤最後一伙為天海匯第1座31樓B室，昨以2,130萬元沽出，呎價約24,041元。同系馬頭角聯合道翻新項目文曜，首錄特色戶成交，以1,637.46萬元售出3樓C室連平台兩房戶，呎價約19,152元。

啟德海灣部署前期銷售 此外，由嘉華牽頭發展的啟德海灣，繼續頻頻展開前期銷售工作。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明昨日到中原地產總部，向代理講解項目特點，為正式推售作準備。