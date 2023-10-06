貨尾盤「速」銷 年內3千刁
睿峰乘勢再出擊 Cabanna佔344伙最多
大型全新盤按兵不動，發展商積極銷售貨尾。據本報統計，截至昨日一手市場今年暫共錄約8,350宗成交，當中約62%屬年內推出的全新盤，其餘約3,180宗則來自去年或之前推出的餘貨盤。
首5個銷量最高的餘貨盤中，恒基地產(00012)旗下住宅項目佔3個，共涉約756伙。該集團在去年10月底公開發售的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，於今年內暫沽約344伙，套現逾17.4億元，為期內銷售量最高的貨尾盤。昨日招標賣出D座地下11室連花園一房戶，實用面積282方呎，成交價530萬元，呎價約18,794元。
同系旺角利奧坊‧壹隅及紅磡必嘉坊‧迎匯，年內分別售約217伙及約195伙，涉額14.6億元及11.3億元，銷量位列餘貨盤中第3及第4位。
尚豪庭呎價逾兩萬破頂
鼎珮集團的長沙灣睿峰今年累沽約100伙，躋身貨尾盤銷售榜首10名內，並套現約12億元。該盤昨向傳媒開放全新現樓示範單位，為西翼25樓C室，實用面積319方呎，一房間隔，以現代時尚風格打造。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，除同上述單位計，共有3伙將連同家具出售，每伙的家具價值約12.88萬元。
新鴻基地產(00016)2011年起開售的元朗尚豪庭，全盤337伙，昨售出全盤最後一伙，為2座27樓A室四房連天台特色戶，實用面積1,095方呎，以2,200萬元沽，呎價20,091元創項目新高。
親海駅將取消三房免壓測
建灝地產旗下提供882伙的啟德天寰，全盤最後一伙為天海匯第1座31樓B室，昨以2,130萬元沽出，呎價約24,041元。同系馬頭角聯合道翻新項目文曜，首錄特色戶成交，以1,637.46萬元售出3樓C室連平台兩房戶，呎價約19,152元。
全新盤調整推售策略，長實集團(01113)的油塘親海駅，公布將於本月23日後取消毋須通過壓力測試的「3房1‧2‧3換樓付款計劃」。該集團銷售經理陳詠慈指，待售入場單位為2B座20樓E室三房戶，實用面積707方呎，折實價1,049萬元，折實呎價14,837元。
啟德海灣部署前期銷售
此外，由嘉華牽頭發展的啟德海灣，繼續頻頻展開前期銷售工作。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明昨日到中原地產總部，向代理講解項目特點，為正式推售作準備。
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