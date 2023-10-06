簡訊一覽
●超媒體控股(00072)宣布，今年2月加入公司董事會的鄭志剛，因需要更多時間處理其他業務，已辭任非執行董事及董事會聯席主席，但獲委任為集團的藝術顧問；邵忠已由董事會聯席主席調任為董事會主席，並將繼續擔任執行董事及行政總裁。上述兩項均自昨日起生效。
●中泛控股(00715)表示，於上周五收到聯交所發出的以下復牌指引，包括撤回或解除針對公司的清盤令，並解除清盤人的委任；證明公司遵守上市規則第13.24條；重新遵守上市規則第3.10條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條；及通知市場所有重要資訊，讓公司股東及投資者評估公司狀況。公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。
●泰坦智華科技(00872)公布，收到來自星展銀行根據公司（清盤及雜項條文）條例（香港法例第32章）向高等法院提交日期為9月28日針對公司的清盤呈請書。呈請乃基於公司根據貸款協議向星展銀行提供的擔保及彌償而提交，涉及未償還貸款的本金額及其應計利息，呈請將於12月6日上午10時正於高等法院進行聆訊。
●聯交所對C-LINK SQ(01463)及兩名前執行董事Ling Sheng Hwang及Ling Sheng Chung採紀律行動，指該公司於上市當天或上市後不久簽訂服務協議。根據這些協議，該公司於上市後的一星期內向服務供應商作出3,850萬元不可退還的付款，相當於該公司首次公開招股所得款項逾一半之多，但公司當時並沒有披露該等交易及付款。
●中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮指，截至今年第三季使用BoC Pay支付交通費的人次按季上升超過四成。
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