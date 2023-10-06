兩周罷工損失15億 GM獲新備用信貸額

受罷工影響的美國龍頭車企──通用汽車（GM）披露，截至9月底止的兩周罷工期間，公司損失兩億美元（約15.6億港元）。GM又指，在摩根大通及花旗安排下，已取得60億美元新備用信貸額度，為期一年至明年10月止，以支持公司在工人罷工期間的現金周轉。該企第二季財報顯示，截至6月底止手頭現金約389億美元。

美國汽車工人聯合會（UAW）由9月15日起，針對底特律3大車廠包括GM、福特及斯泰蘭蒂斯（Stellantis）同時發動罷工行動，以爭取薪酬新協議有利條件。因應UAW號召罷工，GM旗下一間裝配廠，在截至9月底止第三季內有16天停工，另一間裝配廠則在9月29日起停工。另因罷工影響零件供應，GM在9月最後一周須關閉堪薩斯的一座工廠，至今共暫時解僱2,100名工人。

福特美銷量年增7.7% 至於另一家涉事的車廠福特，亦獲得40億美元新備用信貸額度。該企公布，受跨界多用途汽車（SUV）和輕型卡車需求持續增長推動，第三季在美汽車銷量按年增長7.7%至50.05萬輛，高於去年同期的46.46萬輛。

該企指出，季內燃氣、電動和混合動力汽車產品線組合均錄增長，其中F系列擴大美國銷量第一貨車的領導地位，緊隨其後的是創紀錄的電動和混合動力汽車銷售。福特F系列貨車銷量按年增長3.4%達19.05萬輛。年初至今，F系列貨車銷量總計57.33萬輛，另第三季電動車銷量增長14.8%，至近2.1萬輛的歷史新高水平。

可惜好景不常，當前工人罷工活動未完，引發市場對其第四季供銷受壓的擔憂。周四美股早段，GM及福特股價分別曾跌1.41%及跌1.33%。