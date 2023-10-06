油價再挫 摩通估今季需求降

國際油價近日高處不勝寒，紐約期油及布蘭特期油周三齊齊大跌5.6%收市，分別創去年9月及去年7月以來最大單日跌幅，延至周四歐洲市早段繼續走弱，各跌1%及0.89%，每桶報83.36美元及85.03美元。摩根大通最近給其客戶報告中表示，原油需求破壞已經開始，並預期今季原油需求將會回落。

摩通全球大宗商品策略團隊主管Natasha Kaneva稱，在美國、歐洲和部分新興市場國家，油價上升再次壓抑原油需求；同時有迹象顯示消費者已透過減少燃料消耗，又認為第三季汽油價格飆升，反過來是抑制了汽油需求。

與此同時，美國能源情報署（EIA）數據亦顯示，美國原油存量上星期繼續下跌，且庫存跌至今年以來最低。截至9月29日一周，原油庫存減少222萬桶，連跌3周。至於蒸餾油庫存減少約127萬桶，減幅大過預期。期內唯獨是汽油庫存增加648萬桶，至約2.27億桶，為去年1月以來最高。

埃克森預期上季利潤889億 不過，早前油價升勢對油企而言無疑是喜訊。事關美國石油巨頭埃克森美孚最新預期，油氣價格早前做好將帶動該企第三季利潤有83億至114億美元（約647.4億至889.2億港元），較第二季增加，其中油氣開採經營利潤估計有52億至67億美元（約405億至522億港元）。

金價方面，現貨金昨日表現略為回穩，升0.11%，每安士報1,823.4美元。分析認為，市場正聚焦今日美國公布的非農數據，預期黃金整體趨勢繼續偏向下行，支持位或要下試1,789美元。