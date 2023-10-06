庫克減持Apple 規模兩年最大

正當近日美股沽壓大增之際，科技巨頭蘋果公司（Apple Inc.）的行政總裁庫克（Tim Cook）大手出售Apple持股，減持規模更是逾兩年來最大。Apple股價周四早段曾跌見172.79美元，較今年7月所創的新高198.23美元累跌12.83%。

美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，庫克在本月截至10月3日，以每股170.87至173.62美元出售51.1萬股Apple股份，稅前價值約8,780萬美元，稅後套現約4,150萬美元（折合約3.23億港元）。資料顯示，庫克曾於2010年8月沽售Apple股份，套現約3.55億美元。經本月初的減持後，庫克仍持有約328萬股Apple股票，價值約5.6億美元。

高管頻套現 調整恐未完 除庫克外，Apple的高級副總裁Deirdre O'Brien和Katherine Adams出售1,130萬美元的Apple股份。高管頻頻沽貨套現，頓令市場憂慮Apple業務增長可能暫過高峰，股價調整或未完。

其他科企消息方面，加拿大軟件商黑莓（BlackBerry）宣布，將旗下物聯網（IoT）與網絡保安業務分拆為兩個獨立實體營運，目標是在明年上半年內，讓兩個分支分別進行首次公開招股（IPO）上市。

另外，英國通訊辦公室（Ofcom）稱，亞馬遜及微軟的雲計算服務阻礙英國企業更換或採用多一個服務商，已要求競爭與市場管理局（CMA）調查。兩企表示會與CMA接洽，其中亞馬遜已表明不同意。一般而言，這種調查需時18個月。