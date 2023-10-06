美息高企 宏利：增持抗通脹債券

全球通脹持續高企，按傳統智慧所言，投資實物如商品、基建、樓宇以至美國抗通脹債券（TIPS）等，回報往往都會跑出。宏利投管多元投資團隊高級組合經理Christopher Walsh表示，由於美國聯儲局上月議息後發放的信號遠較預期為鷹，故料當局很有可能繼續加息，明年聯邦利率或繼續上調，美國息口亦會高企在一段長時間。

宏利投資管理就4大首選資產類別的風險敞口各有不同評級，其中TIPS及基建屬「增持」；能源評級為「中性」；另房地產評級為「減持」。

TIPS方面，Walsh解釋，觀乎TIPS現時的收益率是自2008年以來最高，本金價值會隨通脹而增加，毋須承擔太多利率風險即可獲得相同的通脹收益，故相關資產可以為民眾的投資組合提供穩定性。坊間有不同機構將TIPS「打包」成交易所買賣基金（ETF），他則指不同ETF有不同存續期，認為需求因人而異。

商品可看高一線 談到基建範疇，他認為此涵蓋了物流設施、倉庫等環節。就以美國為例，經營相關設施的公司可以由亞馬遜、沃爾瑪以至家得寶等大企業獲益，且其商業模式與辦公室和住宅市場的聯繫較少，較少受加息周期衝擊，同時股息率達4%以上，相信其現金流量和資產價值可能會在持續的通脹環境下受益。

至於能源板塊，Walsh指由於石油輸出國組織及盟國（OPEC+）早前宣布將減產協議延長至2024年底，加上美國開始補充其戰略石油儲備，若原油供應繼續削減且出現地緣政局變化，油價有可能升抵100美元。不過，他補充，至今油價已由低位錄30%升幅，加上環球經濟存隱憂，故難料油價後續表現能否進一步走強。

惟其他商品範圍，他指可看高一線。他舉例道，全球為了實踐碳中和使用再生能源，帶動銅的需求近年與日俱增，故銅價亦表現堅挺。被問到該行如何將黃金由商品行列上剝離，Walsh解釋，主因看到黃金受加息周期影響較大，不似能源相關商品和工業金屬商品，對商業周期和高通脹環境般反應敏感。