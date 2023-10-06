華府倘停擺 無礙評級

惠譽︰早前降級已考慮 穆迪料財政惡化 早前美國眾議院議長麥卡錫被強硬派黨友廢掉令人嘩然，尤其是極度撕裂的政壇日後如何合力整頓國家的財政，維護美國國債的信譽。不過，國際信貸評級機構惠譽表示，8月份褫奪美國最高的「AAA」主權信貸評級時，已經考慮到聯邦政府可能停擺，以及「管治水準的倒退」，因此暫時不會影響美國的信貸評級。

要留意的是，連累麥卡錫被逼宮的臨時撥款法案11月17日就到期，研究機構Pangaea Policy主席Terry Haines指，麥卡錫下台意味着眾議院未來更加無能力通過撥款議案，聯邦政府在11月中旬關閉的可能性上升至80%。

究竟如何化解種種鴻溝，諸如是否在撥款法案「加料」援助烏克蘭，也極具挑戰。迄今尚未褫奪美國最高信用級別的評級機構穆迪警告，聯邦政府停擺將損害美國的主權信用，因為政壇的極端化不利美國政府財政。

中國貨佔進口創18年低 暫時放過美國的惠譽相信，麥卡錫因避免聯邦政府停擺被廢，可見國會議員討論撥款動輒威脅推倒的風氣日盛，談判仍然充滿火藥味，聯邦政府今年停擺的風險未除。穆迪預計，聯邦政府今年赤字對國內生產總值（GDP）比率將升2.3個百分點至3.7%，2025年之前債務對GDP比率將升至近120%。

另一評級機構標普警告，政府停擺將損害美國經濟活動。上周美國首次申領失業救濟人數升至20.7萬，少過預期；前周持續申領人數意外減至166.4萬。8月份美國出口按年跌1.8%，進口按年跌3.7%，反映當地消費品及資本設備需求減弱，貿易赤字遂縮至583億美元，不但少過預期，更創近3年新低，其中對華貿赤縮至227億美元，創5個月新低，中國截至8月止12個月內佔整體進口之份額僅14.2%，為2005年之後的新低。

美股低開 道指曾跌94 市場觀望美國上月非農就業職位及失業率之際，憂慮高息環境持續更長時間，對美國財政的顧慮又尚待撫平，10年期美國債息在4.74厘左右的16年高位徘徊之際，30年期曾升見4.937厘。美股周四早段偏軟，道指曾跌94點，低見33,035點；標指曾跌22點，低見4,241點；以科技股為主的納指曾跌105點，低見13,130點。

晶片法案補貼或將公布 另外，面對國家撕裂，前國防部長蓋茨早前撰文《故障的超級強國——撕裂的美國能阻嚇中俄麼？》。不過，現實是兩黨都要表現得比對家反華，商務部長雷蒙多表明，之前被報道的華為晶片技術突破令人非常不安，要更多招數實施出口管制，同時期望今秋就能公布首批獲《晶片法案》補貼在美國設廠的項目。她又期望國會為全面防範TikTok等應用程式的潛在國家安全威脅，賦予更多法律工具。

美國政府債台不斷高築