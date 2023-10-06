PIMCO估日央行年底前取消YCC 股匯齊彈

日本國債持續遭拋售，20年期國債孳息率連漲8個交易日，昨升一點子至1.585厘，創2013年12月以來最高水平。另外，其30年期國債發行亦顯示需求疲弱。基金公司品浩（PIMCO）全球經濟顧問Richard Clarida指，如數據證實通脹能夠持續超過日本央行目前的預測，日本央行可能在今年底或明年初取消孳息率曲線控制（YCC），並或在明年初將短期政策利率由負數提高至零水平。

菲律賓物價高或需加息 另外，本周二日圓疲弱兌美元曾見150水平，其後很快便回升，市場原估計日央行出手干預匯市。然而本周二日央行發布的經常帳戶餘額預估初值，符合市場預測，顯示當局未有入市。日圓昨日回升約0.07%，兌每美元曾高見148.27水平。日經平均指數昨日亦反彈1.8%，收報31,075點。

事實上，亞太區多地通脹升溫。菲律賓統計局公布，該國9月消費者物價指數（CPI）年率意外升至6.1%，創4個月新高，也是從8月時的5.3%和7月的4.7%回升，後者為16個月低位。期內，菲國食品和非酒精飲料通脹年率進一步升溫至9.7%，8月也達8.1%，主要受到供應短缺的米價按年飆升17.9%推動。荷蘭國際集團（ING）的報告認為，為遏止通脹，菲國下次議息會議將需要加息，惟在高物價和高利率的夾擊下，該國經濟增長將受到打擊。

黃金帶動澳洲出口升4% 同在亞太區的澳洲，8月貿易順差達96.4億澳元，高於市場預期的87.25億澳元；出口增長4%主要由黃金出口帶動，進口減少0.4%主要是工業用交通儀器減少輸入所致。