南韓通脹連續兩月升溫 幣策或偏緊

南韓9月消費物價指數（CPI）按年升3.7%，高於8月的3.4%，亦高過市場預期的上升3.5%，是連續第二個月通脹升溫；按月升0.6%，升幅較8月的1%放慢，但高於市場預期的0.3%。整體而言，數據表現支持南韓央行在一段時間內維持偏緊貨幣政策的前景。

南韓央行行長李昌鏞表示，利率很有可能在更長時間內保持較高水平，強調有必要改進系統，以便在出現意外的金融動盪時更好地供應流動性。

他在金融穩定政策論壇上指出，在向銀行提供流動性的貨幣政策工具方面，央行將尋求更多改進，例如接受以應收貸款作為合格抵押品，以及擴大對非銀行金融機構的支持。

擬啟動CBDC試點項目 今年7月，南韓央行對其常備借貸機制進行調整，以增加流動性；並下調常備借貸機制的貸款利率，接受更多種類的債券作為抵押品，以強化央行作為流動性支持者的角色。

此外，南韓央行日前公布，與南韓金融服務委員會和金融監管局計劃啟動一項央行數碼貨幣（CBDC）試點項目，以評估利用CBDC的貨幣體系的可行性。國際清算銀行（BIS）也為該專案的準備和規劃提供技術建議。

據此，商業銀行將利用批發型CBDC進行銀行間資金轉移和金融機構之間的最終結算，類似於目前使用存款準備金來促進該類交易的做法；而商業銀行將以代幣化存款方式發行支付工具，公眾可透過南韓央行的CBDC網絡，使用分散式帳本技術。南韓相關部門據報將於11月底披露更多計劃細節，包括參與的銀行名單等，涉及公眾的測試料於明年第四季開始。