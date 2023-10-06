全球經濟放緩 料增2.4%

全球各地平均實質經濟增長

聯合國預期明年難反彈 籲落實改革 全球各國已經進入後疫情時代，惟經濟發展仍然裹足不前。聯合國貿易和發展會議最新發表了《2023年貿易和發展報告》，預期全球經濟增長會由去年的3%放緩至今年的2.4%，更甚的是，明年經濟幾乎沒有反彈迹象。該組織呼籲，各地政府宜改變政策方向，包括由中央銀行主導採取行動，同時落實新冠疫情期間承諾的體制改革，避免蹉跎歲月。

報告指出，全球經濟正處於十字路口，成長路徑分化、不平等問題不斷擴大、市場日益集中和債務負擔不斷加劇，均為未來的全球經濟蒙上陰影，而利率上升、本幣疲弱及出口增長乏力，均令不少發展中國家暗藏債務負擔風險，擠壓了他們本應滿足基本開支的財政空間。

中美歐遇不同難題 報告又點名指，雖然美國、日本、中國、巴西、墨西哥、印度和俄羅斯在內的一些經濟體今年經濟展現了韌性，但其他經濟體卻面臨更嚴峻的挑戰。而中國、美國及歐洲3地現時面臨的經濟問題各有不同。中國方面，聯合國指雖然中國經濟較去年有所復甦，但仍充斥消費需求和私人投資疲弱的問題，惟料與其他大型經濟體相比，中國會有更大的財政空間應對挑戰。

至於美國經濟，報告警告聯邦基金利率高企不下，當地投資相關的問題繼續存在。不過，觀乎美國年初成功遏制銀行業危機，加上當地民眾消費支出強勁，所以經濟至今僅出現輕微放緩。

歐洲方面，聯合國則稱，當地需要解決包括貨幣政策迅速收緊、經濟逆風強勁等困局；又指歐洲處於衰退邊緣，主因「歐盟一哥」德國經濟萎縮所致，而歐元區實質工資增幅停滯不前亦拖累經濟表現。

此外，世界貿易組織（WTO）將今年全球商品貿易增長預測由1.7%下調至0.8%，惟料明年增速將回升至3.3%。

巴克萊花旗傳裁員 投行巴克萊的股票分析團隊發表報告認為，除非股市持續暴跌，從而重新刺激固定收益資產吸引力，否則全球債市將會繼續下跌，又預期聯儲局不太可能放寬緊縮政策，因行動會觸發美債淨流出。

要留意的是，經濟不穩、企業裁員潮亦接踵而至。最新有傳英國巴克萊銀行為節省營運開支，以及應對全球經營環境挑戰，計劃裁減全球投資銀行部3%人手，相當於300名員工。相關裁員決定將在巴克萊例行年度業務評估後作出，巴克萊未予置評。

另一大型金融機構美國花旗集團市傳發內部通知，要求各部門主管檢視人手編制，以便在11月前確定被裁的員工數目。據悉，被裁員工可申請調職，公司將在符合資格的情況下提供遣散費。截至今年6月底止，花旗員工總數高達24萬人，集團亦未作評論。