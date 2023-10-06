深寫字樓租金季跌2.7% 空置率逾23%

數據顯示，今年第三季，深圳的辦公大樓市場租金延續年初以來的下跌趨勢，按季減約2.7%。另截至9月底，全市辦公大樓市場空置率較上季微升約0.7個百分點至23.4%。

內媒引述仲量聯行發表的《2023年第三季深圳辦公大樓市場回顧與展望》指出，第三季深圳辦公大樓租賃市場需求整體維持穩定，累計淨吸收約8萬方米，其中以銀行業為代表的金融業相對活躍。截至9月底止，租金較上一季下降約2.7%，企業多採取成本節約型租賃策略，顯見租賃市場預期和需求仍需修復鞏固。

上季內地經濟逐漸回歸常態化運行軌道，整體維持恢復向好的態勢。但同時，當前內地經濟恢復的內生動力仍不強，結構性矛盾和周期性因素疊加，外部不確定因素較多，持續恢復基礎仍需進一步鞏固。

企業節流 TMT公司需求縮 仲量聯行深圳商業地產部總監李文傑指，儘管目前價格引導下的降本增效成為大多數企業的成本控制策略，但從行業細分來看，以銀行業為代表的金融業對未來預期較為樂觀，依然維持了一定的擴張趨勢，上季全市租賃成交筆數和成交面積中都佔有較大比例，專業服務業企業則希望抓住較低市場租金水平的機會，考慮升級和擴張業務。相較而言，科技、媒體及通訊（TMT）產業整體租賃需求萎縮，活躍度較為不足。

世邦魏理仕（CBRE）在8月發表的報告亦表示，因需求持續低迷，內地一線城市的租金將進一步下降，主要是經濟復甦慢於預期，許多租戶在承諾新租賃之前採取觀望態度，這令一線城市的寫字樓價值自2018年以來下降15至20%。