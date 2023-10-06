絲絲講場：飛達帽后孖兩公子進軍墨國

顏太話今次孖住兩位公子勇闖墨西哥！不過就講明，係阿仔主力做嘅，事關10年前去孟加拉嗰陣都唔算後生，依加仲更加啦，頻頻撲撲，年紀大搞唔掂喎。計計數，飛孟加拉先3個幾鐘機，但飛墨西哥成廿幾個鐘，又真係好辛苦，諗到都覺得腰骨痛。

不過，顏太好高興兩個仔仔願意返屋企幫手，始終製造業係辛苦錢，唔落手落腳做，睇住盤生意，好難守得住。即使兩位公子甚少見傳媒，但一啲都唔生外，對公司業務仲瞭如指掌。席間有記者問嘢，Andrew同Alex仲搶答添，兩個仔真係又乖又叻又孝順！

有好計幫本港挽人才 絲絲同顏太傾偈，有一樣嘢佢仲緊張過自己盤生意。事關本港人才流失問題嚴重，唔少後生仔都對香港無歸屬感，香港時下經濟又差，好希望政府官員們幫幫手。

顏太仲諗埋計仔畀政府，建議港府參考內地經驗，選擇新界幾個村莊精心打造，以「快起步、少投資、易見效」嘅策略，喺一至兩年內推動旅遊、貿易、餐飲、交通等各方面，唔單止有利經濟復甦，同時為年輕人製造就業，又推動到新界區發展。戴番頭盔，顏太同絲絲都係愛與和平嘅愛好者，絕無批評，只有建議。

余絲韻