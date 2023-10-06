外資轉撐內地GDP觸底

花旗：內房政策超預期 上調今年預測至增5% 十一長假期再成為驗證中國消費力有否全速復常的好時機，但投行摩根大通提示業界勿太樂觀，因有部分經銷商反映銷售不如外界預期般強勁，花旗更認為長假首4日的消費勢頭弱過五一小長假及暑假。不過，花旗中國首席經濟學家余向榮為首所撰寫的另一份報告指出，內地經濟已觸及「明確的周期性底部」，更不惜「彈弓手」上調全年國內生產總值（GDP）按年增長預測至5%的官方目標，揚言經濟指標已趨穩定。

繼摩根大通、澳新銀行及野村之後，花旗亦加入調高今年內地經濟增長預測的陣營，相信部分數據重現曙光，將有助實現全年5%左右的官方目標。花旗指，自8月底以來內地一線城市針對房地產的寬鬆措施及房貸重新定價，政策趨勢明顯超出預期，隨着政策趨勢升溫，市場關注信貸等內生需求會否回升，而目前內地工廠活動既已反彈，預計零售銷售及工業增加值將有望改善，故料第三季GDP升4.3%，第四季更可望加速至5%。

不過，亦有國際機構如標普及世界銀行下調內地明年經濟增長預測，認為需要更多政策刺激，普遍關注內房困境、債務增加及重新開放後資金外流的壓力。

經銷商料十一消費遜色 事實上，花旗曾於8月中旬後把今年內地GDP增長預測從5%下調到4.7%，以至近日該行發報告時，重提宏觀環境疲弱不振，將拖累內地旅遊需求可能無法像預期般強勁，特別擔心不利的天氣因素，恐影響十一長假下半段的客運量。

同樣對內需存憂慮的摩通發表消費業策略報告時也指，9月下旬從經銷商作反饋調研，初步數據顯示，境內旅遊保持韌性，但出境旅遊復甦可能落後於預期。國內旅客每日平均流量比2019年水平低2.8%，旅遊收入比2019年水平僅高出0.8%，意味着人均旅遊收入約866元人民幣，較2019年略增3.8%。

與此同時，發現部分經銷商料十一長假銷售不太強勁的原因，主要涉及消費對工資穩定和就業保障的信心問題等。該行續指，近50%經銷商認為不太可能實現2023年的業務目標，估計可能還需3至6個月的時間才能恢復市場信心，意味冷淡的消費情緒或持續到2024年農曆新年。

為吸引入境旅遊，內地積極改善網絡支付方式。數碼人民幣的應用程式（App）支援境外人士通過國際信用卡及現金充值，在使用境外手機號碼註冊並開通數碼人民幣錢包後，可綁定境外指定信用卡為錢包充值，再作支付，或前往境內銀行用現金充值。

今年中國經濟增長最新預測