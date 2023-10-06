港府傳促數周內交「打風照開市」方案

熱帶氣旋靠近香港之際，據報港府已指示工作小組，於數周內就「打風不停市」提交可行計劃。證券業界普遍認為要先有完整配套，包括銀行配合等，方可成事。

港交所回應指，港交所一直致力提升香港市場的吸引力，目前正積極與香港政府和監管機關研究市場在惡劣天氣下繼續運作的安排。確保人員安全仍是港交所最重要的考慮因素。如有最新進展，港交所將適時公布。

證監會則認為，容許在惡劣天氣下交易的提議，對香港整體有利，又指港交所正研究擬議安排，將適時向市場公布進一步消息。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華重申，反對未做到完善保障人身情況下，強行推出惡劣天氣「市照開」的立場，必須有完整的制度保障要前往或駐守公司的員工安全，強調業界人員的人生安全是最大考量。另外，股市照常交易必然涉及資金提存、結算等事宜，故需要銀行業界的配合，而聯交所所有配套要有應變措施，政府及聯交所亦要做好市場溝通，不會令證券業界增加額外成本。

兩日停市少收稅5.8億 立法會金融服務界議員李惟宏認為，先要解決業界在實行過程中遇到的問題，包括銀行、法例及監管方面都要有相應配合，才可以推行相關政策。

港交所數據顯示，今年首8個月港股日均成交金額為1,120億元，加上現行買賣雙方股票印花稅稅率0.13%。按此推算，9月停市兩日，政府少收稅款逾5.82億元。

其他地區惡劣天氣下交易安排