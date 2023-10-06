港股成交470億近5年最少 波幅僅138點
港股欲彈乏力，「北水」仍在放假，全日成交按日縮減18.43%，僅得470.48億元，為2018年12月28日以來最少，高低波幅只有138點。
恒生指數昨日高開54點，報17,249點，升幅曾縮至一點，見全日低位17,197點，之後買盤出現，最多曾升140點，高見17,336點，最終收市僅漲18點或0.1%，報17,213點；國企指數收報5,887點，升5點或0.09%；科技指數收報3,757點，升5點或0.14%。
大市全日沽空金額81.87億元，沽空比率約為17.42%，比上一日跌2.01個百分點。
疑遭比利時監視 阿里倒跌
另外，內地私募基金天圖投資(01973)公開發售部分認購不足，以接近下限的6.5元定價。其在輝立交易場的暗盤價收報5.39元，比定價潛水17.07%。
恒指隨時下試萬七點
匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，美國債息持續上升反映市場對加息預期升溫，短期內美國債息去向仍會主導市況，加上內地在長假期未有新消息刺激股市，因此港股仍維持反覆下行格局，港股成交薄弱下，已顯示投資者沒有趁低吸納的意欲，恒指有機會下試17,000點心理關口，短線策略應以保守為主，不宜投入新注碼。
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