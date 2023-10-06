港股成交470億近5年最少 波幅僅138點

港股欲彈乏力，「北水」仍在放假，全日成交按日縮減18.43%，僅得470.48億元，為2018年12月28日以來最少，高低波幅只有138點。

恒生指數昨日高開54點，報17,249點，升幅曾縮至一點，見全日低位17,197點，之後買盤出現，最多曾升140點，高見17,336點，最終收市僅漲18點或0.1%，報17,213點；國企指數收報5,887點，升5點或0.09%；科技指數收報3,757點，升5點或0.14%。

大市全日沽空金額81.87億元，沽空比率約為17.42%，比上一日跌2.01個百分點。

恒指隨時下試萬七點 匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，美國債息持續上升反映市場對加息預期升溫，短期內美國債息去向仍會主導市況，加上內地在長假期未有新消息刺激股市，因此港股仍維持反覆下行格局，港股成交薄弱下，已顯示投資者沒有趁低吸納的意欲，恒指有機會下試17,000點心理關口，短線策略應以保守為主，不宜投入新注碼。

恒指走勢疲弱