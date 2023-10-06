港私營經濟劣 連縮3個月

打風損需求 新訂單跌幅擴 企業續睇淡 香港經濟前景令人擔憂。標普全球公布，經季節調整後的香港採購經理指數（PMI）9月由49.8降至49.6，雖然跌幅輕微，但在本地失業率降至25年以來最低的背景之下，PMI居然仍連續3個月低於50盛衰分界線，顯示香港私營經濟景氣度持續轉差。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，9月數字多少受到颱風「蘇拉」吹襲的影響。不過，本地新訂單跌幅擴大，也進一步凸顯更廣泛的需求問題。企業9月新接的業務量連續3個月萎縮，跌幅創一年最大。

原材料運輸成本攀升 調查資料顯示，本地與海外情況轉差、競爭白熱化、9月極端天氣等，都對客戶需求造成衝擊。因此，企業於9月繼續縮減經營活動，並以製造業的減產幅度最大。計及出口外貿的訂單需求整體轉差，促使企業縮減經營活動，並繼續看淡業務前景，也因此減購投入品。

另外，由於人手緊絀，企業積壓的業務量由跌轉升，業者於是在月內增聘僱員以應對產能要求。至於投入成本通脹減慢，反映香港私營企業的成本壓力有回落迹象，但另一方面，採購價格又再因原材料和運輸成本攀升而加速上漲。故她坦言，若情況持續，從業者於第三季尾看淡來年業務前景的角度來看，則很可能進一步打擊營商信心。

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟所做的本地宏觀經濟預測報告，則看得較好。報告指出，香港與內地全面通關，2023年上半年經濟回復至2.2%增長。隨着旅客人數顯著回升，帶動旅遊業相關的香港服務出口，預計下半年經濟增長將會加快，第三季香港經濟增長預計有4.7%。

港大削全年GDP預測 至於第四季，港大指出，香港經濟受惠於政府一系列的刺激經濟活動，令訪港旅客上升，旅遊業持續改善，同時帶動本地消費意欲持續上升，就業市場已經回復至疫情前的全民就業水平，預計失業率由今年第三季的2.8%輕微下降至第四季的2.7%，失業率跌至25年來的新低。預期2023年第四季實質本地生產總值（GDP）上升6.2%，部分因為相比的基數較低。

不過，港大將今年全年的經濟增長預測下修0.8個百分點至3.8%，主要原因是今年第二季的經濟增長較預期為低。

面對PMI數字轉壞，但經濟增長前景似乎向好，兩者的指向出現矛盾，中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，PMI數字主要看製造業，但香港以金融、旅遊業等為主導，況且目前PMI對消息敏感度較好，每次變化可以頗大。

「三座大山」窒礙復常 不過，亦有經濟分析員指出，香港股市頻頻破底，樓價又延續下跌趨勢，二手樓蝕讓頻現，銀主盤增加，普羅大眾實在難以感受到經濟向好的氣氛，尤其香港金融業的就業人數近26.92萬人，在2022年佔整體工作人口的7.4%，佔2021年GDP達21.3%，股市不濟實在影響經濟景氣。惟目前「三座大山」即利率高企、中美關係惡劣、中產人口外移，在在都困擾着金融和地產市場，若不解決，相信難令經濟復常。

本港失業率第四季料降至2.7%。 香港PMI表現疲弱 港GDP增速放緩