美債遭拋股跳水 亞洲穩匯甚艱巨

最近美國債券遭大舉拋售，推升債息創16年新高，另邊廂美匯指數高企在107樓上，反映資金如驚弓之鳥。一則美國最新就業數據顯示年內聯儲局仍有可能再加息，貨幣政策顯得進退兩難；二則市場對美國政府的財赤嚴重愈感不耐煩，得透過拋售美債推高利率來迫使政府重整財政秩序。可以預期，在11月中的短期撥款期限到臨前，美國金融市場尚會持續動盪，風險勢必外溢至全球其他市場，亞洲股匯兩市場勢受衝擊，年關前得打好這場匯率保衞戰！

當前美國債市出現的拋售壓力，對金融市場影響巨大。美債息飆升，意味債價大跌，不少持有美債重倉的投資者，帳面債價必然蒙受損失，涉及的不只是保險企業、銀行的美債持倉，還有各經濟體外匯儲備的美債投資等。別忘記，今年初美國爆發地區銀行危機，正因資金流動性不匹配所引發，這次美債價格急挫，料對金融機構的流動性及投資收益再次帶來衝擊，會否帶來更大風波，得等着瞧。

美債息急升，也打擊泡沫極端化的美國股市。近日標普500指數已跌至6月初以來的低位，道指及納斯達克綜合指數亦已跌至5月底的低位。事實上，從長期角度出發，當前美債價格急跌，為債市投資者視為低吸機會，觸發部分資金從估值高昂的美股流出，分注轉投美債。同時，美國金融市場動盪，亦加大市場對前景的憂慮，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數創5月下旬以來最高水平便是例證，多了資金轉持高流動性的美元避險，美匯指數破關後高企不下，也事必有因。

如無意外，若第四季開局之勢在季內持續，美國政府發行的長債即將締造史無前例的紀錄，就是連跌3年。這表現足以促使全球資金檢視美元資產的投資風險與回報。全球資金將繼續亂竄，尋找多元、分散風險的安身之所，「去美元化」就是當中的核心主題。

可以說，美國貨幣政策走向不明朗，以及美國政府的財政狀況惡化至一個令市場極度不安的境地，是當前美國金融市場動盪的兩大主因，短期內不見得能有妥善的解決方法，只有摸着石頭過河，見步行步。強美元下，亞洲股匯首當其衝，亞洲各大央行都要為新一輪「穩匯」工作而煩惱，也將促使亞洲諸地繼續努力加強雙邊或區域經貿本幣支付結算，以減輕受美元的衝擊。馬來西亞早前便直言，隨着亞洲經濟實力提升，「沒有理由繼續依賴美元」，並提出成立「亞洲貨幣基金組織」構想。美國政府停擺把戲玩不完、財政赤字持續蠶食美元信用；美元資產愈是動盪，勢將加快全球「去美元化」的推演。

過去美國政界公然發表「美元是我們的貨幣，卻是你們的問題」的美元霸權理論，隨着美國經濟實力倒退，自身貨幣與財政政策問題積重如山，同時亞洲冒起，中美博弈推動國際經貿秩序重構，美元的國際地位正逐步演變成「美國的貨幣，美國的問題」，這過程帶來的變動必然轟烈，可時勢如是，身處百年變局，只有既來之，則安之！