輪商精選：博Apple升吼10042

近年香港投資者對投資美股的興趣有增無減，跟美股3大指數掛鈎的認股證愈來愈受歡迎。以今年首8個月計，道指及納指窩輪的需求，一直穩佔10隻需求最大的相關資產之一。

有見及此，今年再為香港認股證市場帶來突破，推出全新一批追蹤美股個股的窩輪產品，首批產品是跟蘋果公司（Apple Inc.）掛鈎的認購證及認沽證，讓投資者在亞洲時段都可以參與美股個股的交易。

Apple股價近期表現疲弱，在170美元水平的近期低位徘徊。公司日前承認iPhone 15系列手機有運行溫度過高等問題，並指將發布軟件更新修復這些問題。

睇淡留意10043 投資者除可利用認購證捕捉股價向上的走勢之外，亦可利用認沽證直接為持倉作對沖，以降低風險。這些特性使得認股證成為投資組合管理的重要工具之一，讓投資者能夠更有效地管理投資組合，控制風險。

上周新上市的Apple相關認購證10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿6.6倍，另Apple認沽證10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿4倍，是市場上唯一的Apple認股證，均屬中期輕微價外，條款合適的產品。

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