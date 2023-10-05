專家點評：市場情緒左右股市與內需

內地國家統計局近日公布，9月官方製造業採購經理指數（PMI）為50.2，連升4個月，為4月以來首次重回擴張區；非製造業商務活動指數為51.7，較8月升0.7個百分點，非製造業擴張力度有所增強；而綜合PMI產出指數報52，亦按月升0.7個百分點，表明企業生產經營活動總體向好。

製造業景氣漸見好轉 在構成內地製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數及供應商配送時間指數均高於盛衰分界線，分別按月上升0.8個百分點至52.7、上升0.3個百分點至50.5，以及下降0.8個百分點至50.8，而原材料庫存指數按月上升0.1個百分點報48.5，從業人員指數亦按月升0.1個百分點報48.1。

從以上5個分類指數來看，製造業生產擴張步伐有所加快、市場需求繼續改善、原材料供應商交貨時間繼續加快、用工景氣略有回升，同時主要原材料庫存量降幅持續收窄。隨着政策面不斷支持下的效應累積，經濟運作中積極因素持續增多，當前3大指數均位於擴張區間，可見內地經濟景氣逐步轉好。

然而，在經濟逐步向好背景下，股票市場及內需表現仍欠佳。9月恒生指數、恒生中國企業指數及恒生A股通300指數分別下跌3.1%、2.9%和1.9%，其中恒指更連跌兩季，今年以來累計下跌1,971點，跌幅約10%。

消費回暖動力仍不足 內需方面，國統局數據顯示7月中國社會消費品零售總額創去年12月來新低後，8月社會消費品零售總額按年增長4.6%至37,933億元人民幣，為連續3個月放緩後首次回升。8月消費雖有回暖，但在密集政策刺激下表現相對一般，內需仍顯不足。同時，今年首8個月全國固定資產投資按年增長3.2%，較首7個月3.4%的增長率有所回落，投資略遜預期。

另外，中指研究院指出，9月市場總體土地供求按年下滑，住宅地推出量按年降逾四成，整體成交方面量價齊跌。

克而瑞數據亦顯示，今年9月百強內房共計完成操盤銷售金額創5年來新低，為4,042.7億元人民幣。

在內地經濟景氣向好的背景下，股市及內需表現仍欠佳，或反映市場情緒受累於對債務問題的憂慮，特別在內地房地產市場的不明朗因素下的內房債務危機，市場信心續有待加強。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）