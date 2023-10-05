宏觀剖析：環球經濟趨穩仍存3挑戰

過去3個月，金融市場上有關經濟衰退的討論，已經被環球經濟將實現「軟着陸」的觀點所取代。通脹開始降溫，而數據反映環球經濟增長穩健，因此現時不再預測美國經濟將陷入衰退。

與2022年形成鮮明對比的是，目前環球經濟增長預期持續上升，而通脹預期在過去一年內大幅上升後回穩。有鑑於此，風險資產表現良好，環球股市持續向好。由於金融市場考慮到實際利率上升的情況，政府債券孳息率亦隨之上漲。

僅美日出現明顯改善 儘管市場情緒樂觀，但環球經濟仍面對許多挑戰。首先，環球經濟增長預期並無全面改善。縱使環球經濟增長預期有所增強，但實際上只有美國和日本出現改善。

隨着疫情過後人們轉向服務業，以製造業為主的經濟體因而受挫。各國製造業採購經理指數（PMI）大幅下降，其中德國及法國工業大幅放緩拖累了歐元區的表現，英國亦表現疲弱，因而加劇了市場憂慮。

中國房地產市場同時面臨挑戰，基於房地產業佔國內生產總值（GDP）約四分之一，房地產市場活動結構性疲軟，可能導致長期趨勢增長率下降到3至4%，而非早前預測的4至4.5%。

其次，2024年環球經濟增長前景很大程度上取決於通脹走勢。受食品及能源價格推動，主要經濟體的整體通脹率已大幅回落。若剔除這些因素，核心通脹率的跌幅並不明顯。此外，服務業價格急速上漲，亦導致核心通脹率居高不下。

央行政策疫後或失效 與第一階段通縮不同的是，下一階段的就業成本將會更高。美國經濟增長率預計將在2024年達到1.1%，而由於企業試圖維持生產力增長，因此預期失業率將升至4.8%，這與經濟增長和通脹之間的權衡（即「菲利浦斯」曲線）非線性觀點一致。

再者，在後疫情時代，環球各國央行所採取的貨幣政策，仍面臨是否有效的問題。由於利率變化與經濟活動之間的多重關係似乎已經破裂，因此對各國央行而言，貨幣政策周期將充滿挑戰。

受利率低基數效應、寬鬆的財政政策環境，以及疫情等多項因素影響，本輪經濟周期與以往有所不同。聯儲局及其他央行必須克服這些因素，並調整貨幣政策，而調整程度或會限制經濟及通脹增速。因此，目前政策行動與經濟活動之間似乎存在着較長的滯後性。

然而，這並不代表貨幣政策不會發揮作用。各國央行需要更加關注抵押貸款市場中，固定利率交易和企業債務到期等因素，以評估其行動可能帶來的影響。

預測明年表現續疲憊 最近的經濟數據，可重新檢視對經濟的預測，並小幅度上調對環球經濟增長及通脹的觀點，將今年美國經濟增長預測由早前的1.5%上調至2.3%，但將中國的經濟增長預測從6.5%下調至4.8%。這些調整在很大程度上相互抵銷，因此對環球GDP增長預測維持於2.5%。

隨着金融政策持續對經濟活動產生影響，預計環球經濟增長將在2024年進一步放緩至2.1%。

同時，環球通脹預期將由2022年的7.2%放緩至2023年的4.4%，並將於2024年進一步降至3.1%。在這些預測中，已發展經濟體系與新興市場之間存在明顯差異，其中已發展經濟體的通脹將會降溫，而新興市場通脹則受到中國擺脫通縮而上升。

儘管預測已經推遲寬鬆周期，以應對通脹帶來的挑戰，但政策利率已接近峰值，並可能於2024年下調。相信環球經濟不會如早前出現「硬着陸」，但2024年將會是過去十多年來（不包括爆發疫情的2020年）經濟表現最疲弱的一年。

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