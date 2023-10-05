●市場再有全幢酒店放售。中原（工商舖）唐苑雯稱，位於尖沙咀漆咸道南的珀薈酒店，地盤面積約2,048方呎，總樓面約24,551方呎，業主意向價約3.8億元，將以現狀及連現有酒店牌照一併出售，截標日期為今年11月。物業於2015年改建為樓高20層的精品酒店，提供63個房間，並設小型健身室及多用途會議室等。