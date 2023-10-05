簡訊一覽
●香港交易所(00388)宣布將於下周一推出滬深港通交易結算加速平台「HKEX SYNAPSE」（Synapse），通過DAML智能合約技術，將交易後工作流程標準化及簡化，提高營運效率和透明度，同時降低結算風險，為滬深港通北向參與者簡化和自動化交易後流程，方便國際機構投資者管理跨時區交易後流程。
●市場再有全幢酒店放售。中原（工商舖）唐苑雯稱，位於尖沙咀漆咸道南的珀薈酒店，地盤面積約2,048方呎，總樓面約24,551方呎，業主意向價約3.8億元，將以現狀及連現有酒店牌照一併出售，截標日期為今年11月。物業於2015年改建為樓高20層的精品酒店，提供63個房間，並設小型健身室及多用途會議室等。
●上環嘉咸街33號地下物業，建築面積約800方呎，以約4,000萬元登記易手，呎價約5萬元。市場指，該舖屬舊樓地下，坐落排檔後面，人流不多，料有機會屬重建收購。據了解，原業主於2005年以約750萬元買入，現時升值約3,250萬元或約4.3倍。
●未補價第二市場居屋業主都心急沽貨。世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳彩明苑D座中層4室，實用面積約506方呎，6月叫價488萬元，約3個月劈價70萬元，綠表客以418萬元承接，減約14.3%，呎價約8,261元。
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