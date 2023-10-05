孫正義：AGI 10年超越人類

現年66歲的孫正義在SoftBank World企業大會上指，AGI的智慧將是人類智慧總和的10倍，而生成式AI發展迅速，在某些領域已經超越人類智慧。會上他用了大量篇幅，論證通用人工智能的廣泛開發和應用是一種能夠與人類智力和推理能力相媲美的計數機系統。他更繪製了一張路線圖，描繪了他認為在未來幾十年裏將實現的目標：全面轉型到自動駕駛汽車，幾乎消除道路交通事故；單憑通用人工智能就能在工程和科學領域取得足以獲得諾貝爾獎的進步。