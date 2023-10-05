孫正義：AGI 10年超越人類
全球人工智能（AI）發展一日千里，科技界名人、日本軟銀（Softbank）行政總裁孫正義相信，通用人工智能（Artificial General Intelligence，AGI）於10年內面世，並在差不多所有領域超越人類智慧。
現年66歲的孫正義在SoftBank World企業大會上指，AGI的智慧將是人類智慧總和的10倍，而生成式AI發展迅速，在某些領域已經超越人類智慧。會上他用了大量篇幅，論證通用人工智能的廣泛開發和應用是一種能夠與人類智力和推理能力相媲美的計數機系統。他更繪製了一張路線圖，描繪了他認為在未來幾十年裏將實現的目標：全面轉型到自動駕駛汽車，幾乎消除道路交通事故；單憑通用人工智能就能在工程和科學領域取得足以獲得諾貝爾獎的進步。
提出「人工超級智能」概念
他直言：「指AI不可能比人類更聰明是錯誤，因為它是由人類創造。AI現在可以像人類一樣自我學習、訓練和推理。」他還提出「人工超級智能」的概念，聲稱這概念將在20年內實現，其智慧將超過人類智慧一萬倍。軟銀已開始在其業務的各個領域使用AI，他深信旗下晶片設計公司Arm是AI革命的核心，又指通用人工智能不是敵人，而是最強大、最可靠的夥伴。
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