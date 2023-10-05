Meta傳元宇宙部門裁員

最早發起大搞元宇宙（Metaverse）的美國上市公司Meta，據報近日旗下元宇宙部門Reality Labs計劃裁員，而該團隊主要研究客製化晶片。外媒指Meta未對此作回應，目前也無法確定其Facebook Agile Silicon Team（FAST）的裁員規模。

專開發客製化晶片 目前，FAST部門據報有600名員工，致力於開發客製化晶片，讓Meta的設備能夠執行特別任務並且有效率地操作，並讓其跟虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）市場的其他裝備區分開來。自從Meta今年初請了一位新高層來領導FAST，該部門重組乃在預期之內的發展，有指負責Meta獨立晶片的高層亦在上周宣布離職。

Meta曾向投資者保證，在營收放緩和高通脹等情況下，會盡量控制成本。據報自去年11月以來，公司已裁員2.1萬人。

在上周的年度開發者大會上，Meta發布最新頭戴式裝置Quest 3，有指公司正開發體積更小的AR眼鏡，看上來會更像普通眼鏡，也在研究相關智能手錶，而AR眼鏡的首個版本原預計明年完成。市場正觀望今次FAST的裁員情況，以評估對公司其他發展項目進度的影響。