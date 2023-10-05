中美元首會面前 仍糾纏競合關係

美國總統拜登明言希望今秋與中國最高領導人會面，而近日消息指，中國正爭取在下月的亞太經合組織領導人峰會期間舉行一場中美元首雙邊峰會，以穩定兩國關係，中方還準備派外交部長赴美為此鋪路。不過，現屆美國政府上場至今打擊中國的措施不斷，日前又傳會再收緊半導體技術管制，相信兩國元首會面前，雙方仍會就如何重建競合關係而討價還價。

醜聞纏身、屢出洋相的拜登喜歡推翻其前任特朗普的政策來襯托自己，試過就美國退出《巴黎協定》「向各國道歉」，司法機關對特朗普的起訴也恰如其分地在近日不斷升級。另一方面，在他的指示下，中美商務部和財政部早前先後建立了工作組溝通機制，跟特朗普對這些對話機制嚏之以鼻，形成強烈對比。

打壓招數層出不窮 不過，現屆美國政府並無扭轉特朗普經貿上對中國的打壓，技術封鎖更是層出不窮。華盛頓智庫布魯金斯學會中國中心負責人海斯表示，中美兩國都會繼續採取在自己眼中合理、對方視為挑釁的行動。

國際貨幣基金組織（IMF）前中國區主管普拉薩德認為，中國政府希望避免與美國關係更加緊張，尤其是明年美國總統大選。外媒引述消息指，中方想向外界證明，中美關係仍未失控，且看雙方在上月成立經濟領域工作組後，兩國元首若能順利會面，能否為重構和平競合關係創造有利條件。