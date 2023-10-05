置業意欲減 瑞銀估內房銷售今年跌10%

儘管內地樓市4大一線城市「減辣」已逾一個月，但外資大行花旗認為，9月房企銷情大致弱過預期；另一大行瑞銀亦指，隨着中國房地產政策預期進一步放寬，及家庭收入增長溫和復甦，預計房地產銷售在未來幾個月逐漸穩定在低水平，但今年房地產銷售仍估跌10%，明年再跌5至10%。

狠削碧服目標價逾35% 瑞銀於8月7至30日進行的中國住房調查顯示，受訪者對政策寬鬆的意識提升，住宅按揭貸款審批更容易，房貸利率也較低。然而，未來兩年的受訪者買樓意向從今年3月的23%和去年8月的30%，進一步下滑至今年8月的18%，為2015年來第二低；只有18%的受訪者比半年前更有信心購買房產，受訪者對未來12個月樓價預期減弱。據該行預測，今明兩年整體新開工量將分別挫25%及10%，房地產投資亦各跌10%及5%。

雖然至今未收到有關境外債權人要求，加快償還債務的任何通知，但中駿認為，應立即探討整體債務全面解決方案，故將盡快委聘外部顧問，協助集團就現時資本結構及流動性進行評估，亦計劃積極與境外債權人溝通。