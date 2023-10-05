新西蘭連續3次凍息符預期

新西蘭央行昨日一如市場預期，維持指標利率在5.5厘不變，為連續第3度暫停加息。該央行的聲明表示，高利率正限制當地經濟活動，並降低通脹壓力，但表明通脹的放緩幅度沒有達到所需的程度，因此貨幣政策委員會一致認為，利率可能需要保持在限制性水平，以確保通脹重返1至3%的目標範圍內。

踏入第四季，繼澳洲央行議息選擇按兵不動後，新西蘭央行亦把官方隔夜拆款利率（OCR）維持在15年高位，聲明指雖然6月的季度國內生產總值（GDP）反彈幅度強於預期，部分反映由高淨值移民帶來的人口增長及整體家庭支出提升的影響，但經濟增長前景依然低迷，由於貨幣條件仍具有限制性，預計人均支出將進一步下降，推動GDP增長的作用亦會受壓。

韓製造業未脫收縮區 兩周後將議息的南韓央行，伴隨經濟衰退風險升溫，市場普遍料可能連續6度凍息。即使南韓9月經季節調整後的製造業採購經理指數（PMI）錄49.9，為15個月來高位，但仍低於50盛衰分界線，製造業景氣度未脫離萎縮區間，創紀錄以來持續萎縮最嚴峻的一次。另該央行公布，與南韓金融服務委員會（FSC）和金融監管局（FSS）計劃啟動一項央行數碼貨幣（CBDC）試點項目，以評估利用CBDC貨幣體系的可行性，國際清算銀行（BIS）也為該專案的準備和規劃提供技術建議。