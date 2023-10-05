德9月服務業復擴張 難言樂觀

歐洲經濟有稍為回穩的迹象，多國的採購經理指數（PMI）都見回升。歐洲最大經濟體德國，其9月服務業PMI終值，較初值不單止向上修訂0.5至50.3，也高於市場預期的49.8，更是相隔一個月後重返50以上的擴張區間。

德國9月綜合PMI終值亦較初值上調0.2，報46.4。製作該指數的漢堡商業銀行（HCOB）表示，服務業PMI在9月雖然稍高於50，但仍低於7月時的逾52，即服務產出只能向橫行。綜合PMI仍處收縮區，故該行相信今年第四季德國的國內生產總值（GDP）將出現收縮。

歐元區的服務業和綜合PMI終值則分別向上調整0.3和0.1，至48.7和47.2。HCOB指出，數字有反彈，但不足以帶來太高期望，主因是法國和德國的新業務下跌較多，未完成業務持續減少，並低於長期平均值。歐元區第二大經濟體法國的服務業和綜合PMI終值分別報44.4和44.1，向上修訂0.5和0.6。

英綜合PMI勝預期 相較之下，香港人移民熱門地點英國，其最新PMI表現相對強勁。標普全球公布，英國9月服務業PMI和綜合PMI，均較前值和市場預測多2.1和1.7，分別報49.3及48.5，雖然未能升穿50盛衰分界線，但強勁的增長令市場轉向樂觀。其中服務業仍在收縮區間，主要因為企業仍處調整階段，去掉不必要的業務，而消費者減少支出，也影響PMI的表現。

標普全球經濟總監Tim Moore表示，利率高企，增加企業的借貸成本，也令經濟活動減慢。好消息是通脹壓力也隨着經濟減慢而緩和，他預測，未來幾個月，英國通脹率上升速度將會減慢，當中服務業成本升幅將會是兩年半以來升得最少。