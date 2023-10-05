美「小非農」創32個月新低 道指曾跌103

新出爐的美國經濟數據好壞參半，其中「小非農」創32個月新低，10年期美國國債孳息率借勢急回，但經濟降溫的疑慮令美股周三早段未能報復式反彈，道指曾倒跌103點，低見32,898點；標指升18點後倒跌6點，低見4,222點；以科技股為主的納指升100點後，升幅曾縮至15點，低見13,075點。

俗稱「小非農」的美國ADP新增私人職位9月份急跌一半至僅8.9萬個，遠遜預期，暫時是2021年1月後新低；同月ISM非製造業採購經理指數（PMI）跌0.9個百分點至53.6，符預期。不過，8月份工廠訂單按月回升1.2%，剔除交通運輸設備後按月升1.4%，勝預期。

耶倫撐經濟 高盛憂冧市 以沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織（OPEC）開會後按兵不動，布蘭特期油跌勢加劇，每桶曾跌2.72%，低見88.44美元。現貨金價仍在7個月低位徘徊，每安士低見1,816.77美元，跌0.34%。

財長耶倫重申對美國經濟前景非常樂觀，消費及投資依然旺盛，連樓市亦已經企穩，暫時看或使通脹會在更長時間偏高。她不肯定債息是否長期高企，指綠色能源轉型等推高資金需求，或令高息環境持續更長時間，但同時強調聯邦政府目前債務水平「可控」。

不過，華爾街大行沒她淡定，繼摩根士丹利及摩根大通後，高盛亦警告高息會令股市跌得深。富瑞亦擔心，過去一季券商對標指今年第三季度的盈利預測調高6.5%，幅度之大少見，隱患在於「交唔到貨」。

Intel擬分拆Altera上市 企業消息方面，英特爾（Intel）擬於兩至3年內將可編程晶片業務，即8年前斥167億美元收購的Altera分拆上市，指用途涵蓋國防、加密及5G通訊的有關晶片，產地正逐漸由台灣改回Intel自己的廠房，股價周三早段一度續升2.32%。

市傳Netflix因應荷里活罷工考慮調高無廣告訂閱套餐的月費，先在美加，之後在擴至其他市場，股價早段曾升0.69%。

另外，券商KeyBanc將英偉達（Nvidia）目標價大舉升至750美元之際，把蘋果公司（Apple Inc.）評級貶至「中性」，兩企股價早段分別曾升1.21%及跌0.82%。該行指，iPhone 15 Pro Max初期需求看來好過預期，其實只是從15 Pro轉移，就算推高平均售價（ASP），對整體出貨量沒有幫助，消費減弱勢令美國新機銷情未如理想，以其估值遠高於納指，或已「見頂」，除非前景有改善。

莫德納宣布，新冠病毒及流感「一劑過」疫苗於50歲以上人群的測試今年會進入最後階段，期望2025年獲批使用，股價曾跌3.63%。