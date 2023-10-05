亞股匯遭殃 未震完

Yen曾跌破150後彈2% 日官員疑托市 美國就業數據強化聯儲局的加息預期，繼美匯指數升穿107，創10個月新高，美國國債孳息率狂飆，美國10年期債息曾高見4.886厘，而30年期債息更一度突破5厘，高見5.024厘，續創2007年以來新高。無論是新舊「債王」，以至華爾街大佬都預計，10年期債息短期有力試破5厘大關。強美元下，昨日亞洲除股市受壓之外，主要貨幣亦全面下跌，其中日圓更一度跌破150關口。可見美國金融市場波動大增，頓令全球股匯債市添陰霾，亞洲更是首當其衝，短期震盪未完！

美10年期債息料衝5厘 「債王」格羅斯（Bill Gross）相信，5厘應是10年債息的短期高位。「目前債市明顯是超賣，因大家都預期國庫券供應增加」，主因是華府財政赤字已逾兩萬億美元，而且聯儲局大手加息，將會對孳息曲線構成影響。過去數天長債ETF（交易所買賣基金）遭拋售，顯然是投資者正應對財赤的負面影響。

有「新債王」稱號的DoubleLine Capital創始人兼行政總裁岡拉克（Jeff Gundlach）稱，市場消化聯儲局可能在較長時間維持高利率的訊息，並將之計入債價之內，令債息上升。故他預期，10年期美債孳息率一旦升穿5厘，對投資者的心理衝擊將更大。美國經濟已經開始因應高利率而放緩，明年上半年的疲態將會更明顯，屆時聯儲局可能要減息支持經濟。另一著名投資者、橋水創始人達利奧（Ray Dalio）亦預期美10年期債息會觸及5厘關口，原因是美國通脹預期會更熾熱和在高位維持更久。

摩根大通資產管理環球市場策略師David Lebovitz同意要減息，指如果利率繼續像現在這樣上升，就會發生金融災難，將促使美聯儲朝相反的方向行動，即最終要被迫減息。

此外，高盛分析師Adam Crook更形容，市場正努力尋找合適價位清算債券，所有道路似乎都指向持續拋售美債。除了「更高更長」的擔憂之外，石油價格上行的風險，日本央行可能結束孳息率曲線控制或負利率政策等風險，都令人覺得全球收益率的「最後一個錨」正在被移除。

美元強勢持續，一眾亞洲貨幣下跌。日圓兌每美元周二曾跌落150.16，創一年低位。不過，日圓在觸及150水平後，匯價在數秒內急彈約2%，市場猜測日本官員已「出手」，以減緩日圓跌勢。日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人對此不予置評，但指在判斷出有必要干預時，將採取干預措施，重申反對過度波動的立場不變。

泰銖3連跌 韓股挫2.4% 泰銖亦連跌3日，昨日再挫逾0.05%，續創今年新低，每美元兌37.06泰銖，或每港元兌4.73泰銖。有分析相信，美泰息差擴闊，加上曼谷有百貨公司發生槍擊案，形成了「完美風暴」，令短期泰銖需求減少，匯率有再下行的壓力。

股市方面，南韓綜合指數（KOSPI）昨收跌2.41%，台灣加權指數挫1.1%，印度Sensex指數跌約0.4%，港股及澳洲股市分別跌0.78%及0.82%。圓匯呈大弱勢的日本，日經平均指數更顯著下跌2.3%，以30,526點收市，創逾4個月低位。大和證券策略師阿部健兒表示，短線日經或會跌穿30,000點大關。

日圓近期走勢疲弱