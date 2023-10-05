星展：中港股現轉機須取決3因素

雖然中國政府努力推出多項救市措施，可是投資者未肯收貨，截至昨日，滬深300指數及恒生指數年內分別累跌4.7%及13%，中港股市何時才有轉機？星展集團資深投資策略師楊政齡表示，這取決於3件事情能否成真。

楊政齡指，目前中國政府推出的政策都比較有針對性的，明顯是想為更加重要的刺激措施預留一些彈藥。已推出的措施確實能夠給予投資者一些信心，但投資者更加關注的是之後政策實施的結果如何，這需要一些時間。他相信，只要實施得當，整體中國資本市場將會復甦。

另一樣需要關注的是外資流入情況，楊表示，過去一至兩年，外資流入中國相對較少，更多是資金外流中國。雖然中國股票相當便宜，他亦認為這會是一個良好的催化劑，可是投資者採取更加全面策略，正把投資放到其他具更吸引的企業盈利增長及定價能力的市場或行業。

至於目前內地工業生產者出廠價格指數（PPI）下降，居民消費物價指數（CPI）維持在較低水平，中國企業的定價能力相當有限，他說，只有企業定價能力提高，才有望改善盈利。

建議增持亞洲股票 楊指，在香港市場，房地產一直是資金流動和投資情緒的關鍵方向所在，早前一家非常出名的上市香港地產商減少派息，向市場釋放了一個審慎的信號及預期，不利市場情緒。不過，除了買家入市情緒仍待解決，他相信當利率見頂並掉頭回落，可能成為支持住宅市場需求的一個催化劑。

該行給予股票「中性」評級，當中美國及日本評級一樣是「中性」，歐洲獲「減持」評級，亞洲（日本除外）股票評級為「增持」。其他資產方面，予固定收入「增持」評級，予黃金「中性」評級，以及予私人資產及對沖基金「增持」評級。