30歲或以上港人購危疾 近七成遇困

AXA安盛委託進行的市場調查顯示，本港30歲或以上的受訪者在選購保障時需要面對不同的障礙，67%受訪者因有已存在疾病而難以購買危疾保險產品，71%認為基於目前年齡及現時健康狀況，購買危疾保險要負擔偏高的保費，從而對財政帶來壓力。

事實上，香港65歲或以上的長者人口預計在未來20年內上升近一倍，達274萬人。預計至2046年，每3名港人便有一個為長者。此外，長者罹患慢性病和嚴重疾病的機率極高，四分之三65歲或以上的長者面對高血壓、糖尿病、心臟病或癌症等疾病的困擾。同時，糖尿病和「三高」等慢性疾病有年輕化趨勢，情況值得關注。

因核保要求繁複卻步 不幸的是，患有慢性疾病或危疾康復者，往往因為未能通過核保的嚴格要求而被傳統危疾保障計劃拒保或需要負擔附加保費，令他們及其家人處於未知的風險中。

調查又顯示，除保費以外，年齡因素及繁複的核保要求及程序，是50歲或以上的受訪者對購買危疾保險卻步的最大原因。超過30%的30至49歲受訪者表示，因未能通過核保或風險評估而被拒絕承保，比例較其他年齡組別高。隨着人均壽命不斷延長加上醫療科技日益進步，超過70%受訪者認為現時的醫療健康保險提供的保障仍未能妥善配合這些變化，令部分有需要的人未能獲得足夠的危疾保障。

AXA新做保費翻倍 AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示，隨着慢性疾病、癌症、心臟病和中風愈來愈普遍，加上人口老化趨嚴重，擔心愈來愈多客戶會面對這些健康問題，令未來的健康保障的缺口愈來愈大。故該公司推出「盛滿愛危疾保障」，提供全方位的健康增值服務，鼓勵客戶投入更健康的生活習慣。

此外，尹稱受惠中港全面通關，公司今年上半年年度化新做保費（APE）按年增長逾倍，期間本地及離岸客戶業務貢獻佔比平均。展望下半年，隨着內地訪客人數逐漸回升，相信整體業務會持續增長，但上半年有低基數效應，料下半年增長不及上半年急速。