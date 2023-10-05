港股續創10個月低 地產股逆市彈

美國長債息抽高嚇冧股市，港股周三繼續尋底，恒生指數一度挫逾兩百點，再刷10個月新低，全日跌135點，報17,195點。內地長假還沒結束，欠缺「北水」撐市下，大市成交額僅576億元，乃去年10月之後新低，主板沽空比率19.43%，水盡鵝飛的景象如無極限！

恒指昨低開64點，報17,266點已是全日高位，之後跌勢逐步加劇，午後一度插最多237點，低見17,094點，創去年11月底之後新低，全日跌135點，過去兩個交易日累計跌613點或3.4%。國企指數全日跌66點或1.12%，報5,882點；科技指數跌65點或1.71%，報3,752點。

港元拆息昨日全線回落，其中，與樓按相關的一個月拆息跌近14點子，報4.92595厘。另外，金融管理局周二透過貼現窗向銀行投放5.48億元流動性。