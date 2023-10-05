產經

港股續創10個月低 地產股逆市彈

恒指昨一度跌逾兩百點。（中新社圖片） 恒指昨一度跌逾兩百點。（中新社圖片）
恒指昨一度跌逾兩百點。（中新社圖片）
美國長債息抽高嚇冧股市，港股周三繼續尋底，恒生指數一度挫逾兩百點，再刷10個月新低，全日跌135點，報17,195點。內地長假還沒結束，欠缺「北水」撐市下，大市成交額僅576億元，乃去年10月之後新低，主板沽空比率19.43%，水盡鵝飛的景象如無極限！
恒指昨低開64點，報17,266點已是全日高位，之後跌勢逐步加劇，午後一度插最多237點，低見17,094點，創去年11月底之後新低，全日跌135點，過去兩個交易日累計跌613點或3.4%。國企指數全日跌66點或1.12%，報5,882點；科技指數跌65點或1.71%，報3,752點。
大型科網股拖低大市，遭聯合創始人穆榮均減持的美團(03690)跌2.81%至106.9元；騰訊控股(00700)再度失守300元關，報297.6元，跌0.99%；阿里巴巴(09988)跌1.62%，報81.75元。
大摩估滙控季績穩健
本地地產股逆市做好，新世界發展(00017)反彈2.77%，報14.84元；新鴻基地產(00016)及恒基地產(00012)分別升2.03%及1.63%，報82.95元及19.92元，3股躋身全日表現最佳藍籌。
另外，月底公布第三季業績的滙豐控股(00005)獲大摩唱好，預計滙控業績保持穩健，並繼續實施股份回購計劃，予目標價72.2元及「增持」評級。該股昨報60.85元，跌0.08%。
港元拆息昨日全線回落，其中，與樓按相關的一個月拆息跌近14點子，報4.92595厘。另外，金融管理局周二透過貼現窗向銀行投放5.48億元流動性。
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