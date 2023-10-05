渣打降恒指本季上行目標

渣打北亞區首席投資總監鄭子豐指出，由於缺乏有力政策支持，投資信心還未恢復正常水平，港股依舊會維持疲弱水平，預計第四季恒指波動區間在17,000至19,000點，惟若10月下旬政府施政報告及內地政治局會議有重要財政措施出台，恒指波幅區可能重上19,000至21,000點水平。

料市場續削港股盈利預測 渣打財富管理首席投資辦公室將恒指上落區間由第三季的18,000至20,000點，降到17,000至19,000點。鄭解釋，這意味港股盈利下行壓力漸增，加上內房債務問題持續，對內需及內銀產生很大壓力；而本地經濟仍有負面因素，尤其是美國高息對本地樓市產生影響，料市場在未來數月或繼續下調港股盈利預測5至10%。

鄭子豐又直言，下調港股印花稅對港股幫助不大，但本港放寬樓市買家或賣家印花稅，則可望對樓市信心有一定提振。至於內地方面，他認為當局推出重大刺激措施的預見度也相應較低，而重點是觀察中央會否有明確措施支持內房。

看好內地非必需消費品股 在全球股票的核心配置中，該行將美國股票上調至「超配」，並透過「低配」歐元區和英國股票來提供資金；同時將亞洲（除日本）股票和亞洲美元債下調至核心「中性」持倉，並給予包括中國在內的整體亞洲股市「中性」評級；板塊方面則給予中國的非必需消費品股及通訊服務股「超配」評級，另對醫療護理及公用板塊「低配」，因醫療護理股受累反腐行動。

美國方面，基於貨幣政策大幅收緊及財政刺激的效果消退，該行的領先指標繼續表明未來6至12個月的衰退風險高企，相信美息在5.5厘已見頂，料明年第三季或分別減息0.75厘和0.5厘，未來12個月美國10年期國債孳息率將回落到3.25至3.5厘。