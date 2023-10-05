上市商會：勿再依賴歐美

港IPO弱到明年 倡引中東資金 建初創生態圈 港股市場持續低迷，香港上市公司商會主席梁嘉彰坦言，不能再單單依賴外資回流，應建立新思維、發掘新出路，並重建投資者信心，「（資金）覺得有錢搵便會回來」；同時建議港府要將眼光放遠，發展初創生態圈，包括科創、風險投資等，不能只靠金融及旅遊業推動經濟，強調要加快步伐搶佔先機，否則會落後鄰近市場。

她指出，香港面對內部及海外前所未有的巨大挑戰，正值分水嶺時刻。受累地緣政治局勢緊張、港股低迷「損手」，美資及歐資等外國資金已不太接觸香港市場，加上近期香港首次公開招股（IPO）市場「塘水滾塘魚」問題嚴重，投行裁員潮未完，很多在港的大型基金已停止招聘人手，相信疲弱的新股情況會延續至2024年。

減印花稅僅少少彌補 對於提高股市流動性，她稱，有許多技術上工作可做，包括減股票印花稅，但在宏觀環境未有改善下，只是少少彌補，要刺激新股市場，首要是新股定價合理，上市後股價有好表現方能帶動後市信心，繼而令其他新股回來，推動整個市場氣氛，強調大方向要開拓新的產業及市場。

她認為，多個中東國家希望與中國做生意，香港應把握機會發展友好關係，建議港府成立一個跨部門專責小組，促進金融、文化、體育及藝術等領域交流，繼而引資進入香港市場。

至於開拓新產業方面，梁嘉彰指出，香港需要革新思維，特別是「輸得起的思維」，才能建立完整的初創生態圈。當生態圈建立起來，可以帶動其他周邊專業服務、融資等活動，長遠可以推動香港經濟發展。參考外國做法，可由政府出資起到帶頭作用，而引入風投及創投基金來港，有助取得這批投資者的思維及眼光。

引進辦吸30企來港 港府近期積極「走出去」招商引資，本港財金官員出席活動時表示，去年12月成立香港引進重點企業辦公室，主要吸引生命健康科學、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造、新材料、新能源等領域的企業來港，目前已吸引了約30家企業，料初始投資約300億元，並創造約一萬個就業機會，其中大部分最終將在「北部都會區」落戶。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂出訪西班牙巴塞隆拿，有數十家不同互聯網第三代（Web3）業務範疇的公司稱會考慮來港發展，當中也有風投和創投基金，以利用香港的潛在投資者、客戶及合作夥伴網絡打入亞洲市場。

他與加泰羅尼亞政府經濟及財政部秘書長Josep Vilarrubia會面時，提及兩地在推動綠色經濟轉型的措施及金融科技的最新發展，也討論如何加強兩地金融科技生態圈的聯繫讓兩地的金融科技公司可在對方市場尋找更多商機，雙方同意日後就以綠色金融推動綠色經濟發展方面作更多資訊交流。