新盤消息：啟德海灣銷售以量為先

VAU Residence推供息不供本 嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明稱，項目會採取貨如輪轉的銷售理念，期望在淡市中突圍而出。發展商昨日起與不同地產代理進行內部培訓，以助代理更深入了解項目，為日後正式推售備戰。

萬科香港發展的何文田VAU Residence最新修訂價單，增設60天即供付款辦法及第一按揭貸款。貸款由發展商指定財務機構提供，最高承做85%按揭，年期可長至30年，首36個月供息不供本，而首24個月的利率為兩厘，第25至36個月利率為3厘，第37至60個月利率為最優惠利率（P），P現為5.875厘，至於第61個月及其後利率為P加兩厘。

文曜夥代理送優惠吸客 有樓盤增添優惠以催谷銷情。建灝地產旗下馬頭角聯合道翻新項目文曜，昨日公布夥同美聯物業送出家電禮券。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，由昨日起至10月31日，經該行購買項目單位的買家，可獲贈價值約8,000元的家電禮券，名額5個，先到先得。

海茵莊園493萬成交 他預期，隨着多個大型新盤即將在本月登場，月內一手交投量可望回升至逾千宗水平。